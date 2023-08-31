Özbekistan'da Sovyet karşıtı "siyasi baskı kurbanları" anıldı

Özbekistan'da, eski Sovyetler Birliği döneminde rejim karşıtı olduğu gerekçesiyle 1930-1950 döneminde siyasi baskı gören, hapis, sürgün veya idam edilenler anıldı.

Özbekistan'da, eski Sovyetler Birliği döneminde rejim karşıtı olduğu gerekçesiyle 1930-1950 döneminde siyasi baskı gören, hapis, sürgün veya idam edilenler anıldı.

Ülkede 2001'den bu yana her yıl 31 Ağustos'ta yapılan "Siyasi Baskı Kurbanlarını Anma Günü" etkinliği kapsamında başkent Taşkent'teki Şehitler Anıtı Hıyabanı'nda anma programı düzenlendi.

Anma etkinliğine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nuriddin Haliknazarov, hükümet üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ülkede 1930-1950 yıllarında Sovyet yönetimi tarafından rejim karşıtı olduğu gerekçesiyle siyasi baskı gören, hapis, sürgün veya idam edilen Özbek aydınların anısına Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi, ardından davetlilere Özbek pilavı ikramında bulunuldu.

Mirziyoyev, etkinlikte vatandaşlarla sohbet ederek, buraya her geldiğinde Özbek halkının özgürlüğü için canını feda edenleri andıklarını, onları anmanın kendileri için hem bir borç hem de bir görev olduğunu vurguladı.

Siyasi baskı gören Özbek aydınların kaderinin ülke bağımsızlığına değer verme ve onu koruma konusunda kendilerine cesaret verdiğini dile getiren Mirziyoyev, 1937-1953 yıllarında Özbekistan'da 100 bin kişiye uygulanan siyasi baskı, hapis cezası, sürgünle zulmedildiğini, bunların 13 bininin ise idam edildiğini anımsattı.

Mirziyoyev, bu konuda adaleti yeniden tesis etmek için çalışmaların sürdüğünü, tarihçilerin katılımıyla komisyonlar oluşturulduğunu, arşiv belgelerinin incelendiğini belirterek, Özbekistan Yüksek Mahkemesince son iki yılda Sovyet döneminde siyasi baskı gören, hapis, sürgün veya idam edilen 850'den fazla kişinin aklandığını vurguladı.

Söz konusu Özbek aydınların unutulmaması, onların isimlerinin yaşatılması gerektiğini ifade eden Mirziyoyev, halkın bununla ilgili tüm gerçekleri bilmelsi gerektiğini sözlerine ekledi.