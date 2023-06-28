Otoyolda minibüs alev topuna döndü, yangını söndürmek istedi elleri yandı

TEM Otoyolu Düzce geçişinde minibüs alev topuna döndü. Yarım saatlik çalışma ile araç söndürülürken, olayda 1 kişi yaralandı. Yangın TEM Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ceyhan Ç. idaresindeki 34 FOL 291 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar yükseldiğini görünce sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Motordaki alevlerin söndürmek isteyen sürücü yangın tüpleri ile olaya müdahale etse de başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen minibüsü yoğun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangına müdahale eden minibüsün sürücüsü ellerinden yaralandı. Sürücü bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken yangın sebebiyle Ankara istikametinde yol tek şeritten verildi. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.