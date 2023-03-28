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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

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AMASYA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 78 yaşındaki Emin Orak hayatını kaybetti.

AMASYA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 78 yaşındaki Emin Orak hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Amasya'nın Bahçeleriçi Mahallesi Talat Öncel Caddesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Emin Orak'a, H.K. yönetimindeki 05 AG 430 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Orak, ambulansla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Amasya Güncel Haberler

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