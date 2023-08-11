Osmaniye'de Polis Memurunu Vuran Zanlı Tutuklandı

Osmaniye'de evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş ederek kendisini uyaran izinli polis memurunu öldüren zanlı, cezaevine gönderildi. Zanlının ikametinde yapılan aramada olayda kullandığı tüfek ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Osmaniye'de evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş ettiği için kendisini uyaran izinli polis memurunu vurarak öldüren zanlı, cezaevine gönderildi.

Yaşanan olayın ardından polis ekiplerince evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.K'nın ikametinde yapılan aramada olayda kullandığı pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu (40), dün yıllık iznini geçirdiği Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde, komşu balkondan havaya tüfekle ateş eden kişiyle tartışmış, yaşanan tartışmada şüpheli tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Uğurlu, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edileceği sırada yaşamını yitirmişti.