Orhangazi'de Motosiklete Çarpan Otomobil Kaçtı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, seyir halinde olan motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobilin kırılan aynası olay yerinde tek delil olarak kaldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhangazi-Göl kara yolu Fabrikalar Kavşağı yakınlarında henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Göktuğ İbrahim Er (31) idaresindeki 16 BCM 128 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Er, burada tedavi altına alındı.
Polis, kazada aynası kırılan ve olay yerinden kaçan otomobili bulmak üzere çalışma başlattı.