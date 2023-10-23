Haberler ›› Güncel ›› Orhangazi'de Motosiklete Çarpan Otomobil Kaçtı

Orhangazi'de Motosiklete Çarpan Otomobil Kaçtı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, seyir halinde olan motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobilin kırılan aynası olay yerinde tek delil olarak kaldı.