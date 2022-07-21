Ordu haberi: Akşener'den Ordu'da "Buradan Kim Bal Aldıysa Başbakan Oldu" Diyen Esnafa: "Karşılıklı Birbirimize Bereket Getirelim. Siz Bana Başbakanlık Ben Size...

Haber: MAHİR BAĞIŞ- Kamera: ÜNAL AYDIN

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ordu'nun Kabataş ilçesinde ziyaret ettiği bir esnaf, "Zor geçiniyoruz. Akşam cebimizde para kalmıyor. Geçen yıl 10 liraya alıyorduk bu sene 40 lira. Akşam cebimizde sıfır kalıyor" dedi. Bir bal üreticisinin "Buradan kim bal aldıysa Başbakan oldu" sözleri üzerine Akşener, "Karşılıklı birbirimize bereket getirelim. Siz bana Başbakanlık ben size bereket" diye yanıt verdi. Akşener, Kabataş'ta ayrıca Hakkari Çukurca'da 2017 yılında şehit edilen Onur Tiken'in babası Alaatin Tiken'e İYİ Parti rozeti taktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için geldiği Ordu'nun Kabataş ilçesinde yurttaşlara seslendi. Akşener şunları söyledi:

"Bugün burada normalde sadece esnaf ziyareti yapıp sadece dert dinlemek için gelmiştim öyle veya böyle buradasınız. Şimdi de yeni problemler, yeni çözümlerle siyasetçi devam etmek zorunda. Karşımda diyor ki; 'Bu sene arıcılar devletimizden parasıyla şeker alamadı' diyor, bu sene 'Bu sene fındığa gübre atamadım' diyor bir arkadaşımız. Bu bölge fındık ve arıcılık bölgesi. Hesapların, kitapların neticesinde 74 lira fındığın kilosunun açıklanması lazım. Arıcılık için şeker aldı başını gitti. Söyleyince suç oluyor, şeker fabrikalarının satışı için yapmayın bunu diye elimizden gelen tutumları aldık, daha fazla üreteceğiz dendi şakır şakır kapanıyor. Kurban Bayramı'nda tatlı işiyle meşgul olan insanların, esnafın yerle yeksan olduğunu onlardan dinledim.

Bugün bir şey duydum, bir gazetemizden manşetten verilen bir haber var; Tarım Bakanı övüne övüne açıklamış, buğday ektirmek için Venezuela'dan yer kiralamış bizimkiler. Oraya para ödüyorsun, oranın çiftçisine buğday tarımı yaptırıyorsun, muhtemelen gübresini, mazotunu, ilacını veriyorsun. Onların işçi maliyetiyle para ödüyorsun, buğdayı alıp getiriyorsunuz. Şu arıcılar makul miktarda girdisinde sübvanse edilmiş şeker versen ne olur, fındık üreticisine bu parayı versen ne olur, Türkiye uçar uçar."

Akşener, Kabataş'ta ayrıca Hakkari Çukurca'da 2017 yılında şehit edilen Onur Tiken'in babası Alaatin Tiken'e İYİ Parti rozeti taktı.

Akşener'in Ordu Kabataş'ta ziyaret ettiği köy ürünleri sattığı bir esnaf, "Alım gücü çok sıkıntılı, zayıf. 40 sene arıcılık yaptım şu anda bıraktık. Bazen hiç siftah etmiyoruz. Bazen iyi oluyor, bazen hiç olmuyor. Bekliyoruz sizi iyi olacak inşallah" dedi. Ensafın "Buradan kim bal aldıysa Başbakan oldu" sözleri üzerine Akşener torunlarına bal satın aldı. Akşener, "Karşılıklı birbirimize bereket getirelim. Siz bana Başbakanlık ben size bereket" diye konuştu.

5 SENE SONRA KENDİMİ İYİ BİR YERDE GÖRMEK İSTİYORUM AMA TÜRKİYE'DE…

Başka bir ziyaretinde Akşener'in 'İşler nasıl" diye sorması üzerine dükkan sahibinin kızı, "Eskiye göre azalmaya başladı, ben öğrenciyim" dedi. Akşener, Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde okuyan gence "5 sene sonra kendi nerede görüyorsun" diye sordu. Genç, "5 sene sonra kendimi iyi bir yerde görmek istiyorum ama Türkiye'de…Kendi yapabileceğim şeyleri düşünüyorum, okuduğum bölümün Türkiye'de hiçbir şeyi yok. Annemin izinden gitmiş gibi hissediyorum kendimi, annem yıllar önce açtığı bir yer burası. Ama kendi alanımda bir şey yapmak istiyorum" yanıtını verdi.

Kabataş'ta bir fırıncı Akşener'e üzerinde "İYİ Parti" yazan bir ekşi maya ekmeği hediye etti.

Akşener'in "İşleriniz nasıl" diye sorduğu bir dönerci, "Zor geçiniyoruz. Akşam cebimizde para kalmıyor. Eti geçen yıl 10'a alıyorduk bu sene 40 lira. Domates alıyorduk 5 liraya şimdi 15-20 lira, akşam cebimizde sıfır kalıyor" dedi.

ANKA / Güncel