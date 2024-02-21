Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, ihbar üzerine Korgan ve Gülyalı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda O.K. (48), E.G. (32), S.Ç. (31) ve İ.Ç'yi (44) gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 50 gram kubar esrar, 25 uyuşturucu hap ve 10 litre sahte alkol ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.