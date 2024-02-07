Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Ekipler, araçta ve şüpheliler C.T. ve M.G'nin üzerinde yaptıkları aramada 55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, C.T. hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.