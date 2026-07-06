Opec+ Ağustos Ayında Petrol Üretim Kotasını Günde 188.000 Varil Artıracak

VİYANA, 6 Temmuz (Xinhua) -- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile müttefik üreticilerden oluşan OPEC+ ülkeleri, ağustos ayında petrol üretimini temmuza kıyasla günlük 188.000 varil artırma kararı aldı.

Karar, OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın katıldığı ve küresel piyasa koşulları ve görünümünün değerlendirildiği pazar günkü toplantının ardından açıklandı.

Açıklamaya göre, söz konusu yedi ülke, petrol piyasasının istikrarını destekleme yönündeki ortak taahhütleri doğrultusunda, Nisan 2023'te duyurulan ek gönüllü ayarlamalar kapsamında günlük üretim kotasını 188.000 varil artırmaya karar verdi. Düzenleme ağustos ayında yürürlüğe girecek.

İlk kez Nisan 2023'te günde 1,65 milyon varil düzeyinde açıklanan gönüllü üretim kesintileri, daha sonra 2026 sonuna kadar uzatılmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin 1 Mayıs'ta OPEC'ten ve OPEC+ ittifakından ayrılmasına rağmen, OPEC+ grubu pazar günü alınan karar ile üretimi üst üste beş ay artırmış oldu.

Yedi ülkenin değişen piyasa koşullarına göre üretimlerini esnek şekilde ayarlayacağı kaydedildi. Grubun eylül ayı için yeni kararlar almak üzere 2 Ağustos'ta yeniden bir araya gelmesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua