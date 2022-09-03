Ömer Fethi Gürer: "Her Yıl Bir Ürün Tarlada Kalıyor ve Üreticisini İflasın Eşiğine Getiriyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan maliyetler nedeniyle çiftçinin yaşadığı sorunlar üzerine ağustos ayı saha izlenimlerini “Tarımsal Girdi Maliyetleri” başlıklı çalışmada derledi. Çiftçilerin maliyetlerin artmasından şikayetçi olduğunu vurgulayan Gürer, “Her yıl farklı bir ürün tarlada kalıyor, para etmiyor ve üreticisini iflasın eşiğine getiriyor. 2020 yılında patates, 2021 yılında soğan ve bu yıl da karpuz ve lahana tarlada kaldı” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan maliyetler nedeniyle çiftçinin yaşadığı sorunlar üzerine ağustos ayı saha izlenimlerini "Tarımsal Girdi Maliyetleri" başlıklı çalışmada derledi. Çiftçilerin maliyetlerin artmasından şikayetçi olduğunu vurgulayan Gürer, "Her yıl farklı bir ürün tarlada kalıyor, para etmiyor ve üreticisini iflasın eşiğine getiriyor. 2020 yılında patates, 2021 yılında soğan ve bu yıl da karpuz ve lahana tarlada kaldı" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticilerin yaşadığı sorunlarla ilgili ağustos ayı "Tarımsal Girdi Maliyetleri" başlıklı çalışma hazırladı. Niğde'de tarlalarda çiftçi ve üreticileri ziyaretinden görüntüler paylaşan Gürer, girdi maliyetlerindeki artışın çiftçilerin birçoğunu sınırlı üretim yapmaya zorladığını kaydetti. Gürer, "Niğde ilinde farklı köy ve kasabalara ziyarette bulundum ve buralardaki farklı ürün gruplarının üreticileri ile görüştüm. Ortak kanı mazot ve gübre fiyatlarına gelen zamların tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini zorladığı yönündedir" dedi.

"KARPUZ VE LAHANA ÜRETİCİSİ NE YAPSIN?"

Artan maliyetlerinden dolayı sorunlar yaşayan, ürünü tarlada kalan karpuz ve lahana üreticileri Gürer'e dert yandı. Karpuzda verim olmasına rağmen satış yapamadıklarını anlatan karpuz üreticisi Nuh Çiftçi, Niğde'nin yanı sıra Konya, Şanlıurfa ve Adıyaman-Bismil'de, tarlada karpuzun kilogramının 60 kuruştan bile satılamadığını anlattı.

"LAHANAYI SATAMAZSAK LAHANA BİZİ SATAR"

Lahana üreticisi ise girdi maliyetlerinin artması ve akaryakıt zamları ile oluşan nakliye giderlerinden dolayı tüccarın sorun çıkarttığını ve ürünün tarlada kaldığını, ürünü satabilmek için tüccara adeta yalvardıklarını söyledi. Lahana üreticisi Ahmet Keskin, "Lahanayı satamazsak lahana bizi satar" dedi.

"PARA ETMİYOR"

Gürer, "Her yıl farklı bir ürün tarlada kalıyor, para etmiyor ve üreticisini iflasın eşiğine getiriyor. 2020 yılında patates, 2021 yılında soğan ve bu yıl da karpuz ve lahana tarlada kaldı" dedi.

FASULYE ÜRETİCİLERİ…

Bölgede üretilen ana ürünlerden olan fasulye ve şeker pancarının üreticileri, TMO tarafından taban fiyatın açıklanmasını bekliyor.

Fasulye üreticisi Bahtiyar Özşahin, geçen yıl 7 buçuk ila 8 lira arasında değişen fiyatlarla sattıkları fasulyenin, 3-4 kat artan girdi maliyetleri dikkate alınarak TMO tarafından bir alım fiyatı açıklanması gerektiğini belirtti. Özşahin, "İşçilik bile iki katına çıktı. Gelir gider dengesi bozuldu. Biz çok bir şey istemiyoruz. Keşke mazot, gübre, ilaç, elektrik fiyatları bu denli artmasa da biz de fasulyeyi 5 liradan satsak" dedi.

Köyde önceki yıllarda 50'den fazla çiftçinin şeker pancarı ürettiğini söyleyen Gürsel Karakaya, şu anda köyde şekerpancarı üreten çiftçi sayısının 5-6 civarında olduğunu belirtti.

"ŞEKER PANCARI İÇİN 1700 LİRA, FASULYE İÇİN İSE 21-22 LİRA TABAN FİYAT BEKLENTİSİ VAR"

Gürer, "Şeker pancarı için 1700 lira, fasulye için ise 21-22 lira taban fiyat beklentisi var. TMO tarafından çiftçinin bu beklentisi karşılanmalı ayrıca taban fiyatın açıklanma süresinin dikkatli bir şekilde belirlenmesi ve bu süreçte çiftçinin tüccara mahküm bırakılmaması son derece önemlidir" dedi.

"SAMAN, YONCA VE ARPA..."

Bölgedeki ziyaretleri sırasında Ulukışla ilçesinde denk geldiği besici bir aile ile konuşan Gürer, besiciliğin artan yem maliyetleri sonucunda yapılamayacak noktalara ulaştığını belirtti.

Besici Burak Kipar, "Sütün litresi de yemin kilosu da 7 lira. Bu şartlarda nasıl para kazanacağız? Yonca balyasının tanesi 65-70 liraya çıktı. Yemin torbası 350 lira, kilosu 7 liraya denk geliyor. Saman, yonca ve arpa fiyatları da bir yıl öncesine göre 3-4 kat arttı" dedi.

Neslihan Kipar ise, "O nedenle köyde yaşamak istemiyoruz. Çocuklarımın da burada kalmasını istemiyorum. Hayvancılık tatmin etseydi köyde kalmaya devem ederdik" diye dert yandı.