Okullarda karne heyecanı yaşandı
AA - İbrahim Saykılı - Güncel
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Okul binası Okula gelen öğrenciler ve veliler Öğrencilere karne verilmesi Öğrenci ve velilerin açıklamaları ANKARA - Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girecek.
Okul binası
Okula gelen öğrenciler ve veliler
Öğrencilere karne verilmesi
Öğrenci ve velilerin açıklamaları ANKARA - Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girecek. Muazzez Karaçay İlkokulu'ndaki öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
AA / İbrahim Saykılı - Güncel