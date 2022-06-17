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Okullarda karne heyecanı yaşandı

AA - İbrahim Saykılı - Güncel
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Okul binası Okula gelen öğrenciler ve veliler Öğrencilere karne verilmesi Öğrenci ve velilerin açıklamaları ANKARA - Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girecek.

Okul binası

Okula gelen öğrenciler ve veliler

Öğrencilere karne verilmesi

Öğrenci ve velilerin açıklamaları ANKARA - Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girecek. Muazzez Karaçay İlkokulu'ndaki öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

AA / İbrahim Saykılı - Güncel

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