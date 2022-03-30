ÖĞRENCİLERDEN GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri okul bahçesindeki tatbikatta olası bir kaza durumunda yapılması gerekenler ile ilgili tatbikat yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin de katıldığı tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği iki aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu yönündeki ihbar üzerine 112 Acil Servis ekibi olay yerine ulaştı. Ekipler ilk olarak kazada yaralıları teker teker kontrol ederek ilk müdahale edilmesi gereken hastayı belirledi. Daha sonra ise kaza yerine gelen diğer sağlık ekipleri de yaralılara verilen koda göre müdahale edip hastaneye sevk etti.

EBYÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Bahadır Tercan: "Bugün derslerde görmüş olduğumuz teorik bilgileri uygulamaya dökebilmek adına birçok uygulama bulunmakta ama bunlardan önemli sayabileceğimiz triaj yani savaşta ve acil servislerde tıbbi müdahale önceliklerini belirleme sistemi uygulaması var. Bu uygulamayı 112'den gelen görevliler öğrencilerimiz ile yaptılar. Birinci sınıf öğrencilerimiz rol model olarak görev aldı ve gerçekçi bir rol yaptıklarını ifade edebilirim. Onun dışında ikinci sınıf öğrencilerimiz ise müdahale eden ekipler arasında yer aldılar. Bir de triaj ekibi. Yeni olay bölgesine ilk ulaşan. Yaralıların sağlık durumuna göre kırmızı, sarı, siyah ve yeşil kod verdiler. Gelen ekipler bu kodlara göre yaralıları müdahale gerçekleştirdik. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Tatbikatın kendileri için çok yararlı geçtiğini ifade eden öğrencilerden Ayşegül İlk, "İlk ve Acil Yardım birinci sınıf öğrencisiyim. Bu eğitimi ilk verdiklerinde çok heyecanlıydık. Bu kadar gerçekçi olduğunu bilmiyorduk. Yapınca bazı şeyleri anladık. Kendimizi başkalarının yerine koyduk. Çok heyecanlı bir şekilde geçti. Güzel geçti. Çok mutluyuz. Umarım kendimizi başkalarının yerine koyup başarabiliriz. Ben rol gereği 9 aylık gebeydim. İki tane çocuğum var bir tanesi ölüyor. Bir tanesi de yaralı o şekilde acı çekiyordum. Çok zor Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

Öğrencilerden Rümeysa Kurt ise saha da neler yapacaklarını bu eğitimlerle öğrendiklerini söyleyerek, "Birinci sınıf öğrencisiyim. Burada triaj ile ilgili şeyler öğrendik. İleride acile çıktığımızda bizim için de bir deneyim oldu. Olay yerine gittiğimizde ilk başta neler yapacağımızı biraz daha öğrenmiş olduk" diye konuştu.

Acil Servis Paramedik Görevlisi Murat Güven de eğitimlerde öğrencilerin saha da karşılaşabileceği zorlukları birebir anlattıklarını belirterek şunları söyledi: "Merkez 4 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda paramedik olarak görev yapmaktayım. Şu an alanda görmüş olduğunuz eğitim bizim 112 Eğitim Birimi bünyesinde temel modül eğitimleri içerisinde olan triaj uygulamamız. Bizler burada paramedik arkadaşlarımla birlikte alanda arkadaşların karşılaşabileceği tüm zorlukları buradaki öğrenci arkadaşlara staj bünyesinde ön çalışma olarak göstermekti amacımız. Arkadaşlar burada sanki alanda hastalarla birebir karşılaşmışlar gibi müdahaleleri, hastaların durumları ile ilgili bilgilendirmeleri yaptık"