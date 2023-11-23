Ödemiş'te Hafif Ticari Araç Yaya Çarpması Sonucu Ölüm
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. M.M. yönetimindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Şafa Şahin'e çarptı. Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.M. yönetimindeki 35 N 1609 plakalı hafif ticari araç, Ödemiş'ten Kiraz ilçesi istikametine giderken Köfündere Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Şafa Şahin'e (63) çarptı.
Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri sürücü M.M'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Güncel