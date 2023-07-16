Nurdağı'nda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.Yangın, öğle saatlerinde Esenyurt Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbarla gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın yarım saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel