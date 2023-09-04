Numan Kurtulmuş: "Sivas Kongresi'nin Yıl Dönümünde, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere Şanlı Bayrağımız İçin Şehit Olan Tüm Millî Mücadele...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, bizlere bu mukaddes vatanı emanet bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı bayrağımız için şehit olan tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, bizlere bu mukaddes vatanı emanet bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı bayrağımız için şehit olan tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla X (Twitter) hesabından bir mesaj yayınladı. Kurtulmuş'un mesajı şöyle:

"Sivas Kongresi, manda ve himayenin kesin olarak reddedildiği, aziz milletimizin hürriyet, istiklal ve istikbal mücadelesi verdiği o çetin günlerin ve Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından biridir.

Sivas Kongresi'nin çok önemli bir ilkesi, hatta davası ve mefkuresiydi bağımsızlık…

Milli irade, bağımsızlık ve Misak-ı Milli ruhunu Milli Mücadele'mizin yol haritası olarak tanzim eden Sivas Kongresi'nde tam bağımsız Türkiye'nin yolu açılmış, tarihimizin en zor dönemlerinde Milli Mücadele'ye karargah olan, Kurtuluş Savaşı'nı da yönetecek ilk Meclisimizin de temelleri atılmıştır.

Misak-ı Milli'nin millet için büyük bir şeref ve ayağa kalkarak bağımsızlık savaşı vermek adına en yüksek değerler manzumesi olduğu, Sivas Kongresi'nde en gür sesle tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Biliyoruz ki; 104 yıl evvel şanlı ecdadımızın yaktığı bağımsızlık meşalesi, emin adımlarla yürüdüğümüz 'Güçlü ve Büyük Türkiye' yolumuzu aydınlatıyor...

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, bizlere bu mukaddes vatanı emanet bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı bayrağımız için şehit olan tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum.

Ruhunuz şad olsun…"