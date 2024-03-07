Üye Girişi
Haberler

Niğde'ye ikinci teknopark yapılacak

Güncelleme:

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde'ye ikinci teknoparkın yapılacağını duyurdu. Uzkurt, projenin kente katkı sağlayacağını ve ilin teknoloji ve Ar-Ge kapasitesine önemli bir katkı yapacağını belirtti.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, kente ikinci teknopark yapılacağını bildirdi.

Uzkurt, yazılı açıklamasında, Niğde Teknopark'ın 10. Olağan Genel Kurul Toplantısını, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'nun katılımıyla yaptıklarını bildirdi.

Toplantıda, ikinci teknoparkın yapılmasının kararlaştırıldığını belirten Uzkurt, şunları kaydetti:

"Kente katkı sağlayacak projenin hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. İlimizin teknoloji ve Ar-Ge kapasitesine katkı yapacak önemli bir projenin hayata geçeceği müjdeyi hemşehrilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teknopark Yönetim Kurulu üyelerimize, rektörümüze ve teknoparkımızın önemli bir ortağı olan belediyemize şükranlarımı arz ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Cevahir Uzkurt Milletvekili AK Parti Niğde Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Baki Demirbaş kimdir? AK Parti Ankara- Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş kaç yaşında, nereli? Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Manchester City maçı nereden izlenir? Duhan Kalkan kimdir? AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan kaç yaşında, nereli? Hazım Caner Can kimdir? AK Parti Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can kaç yaşında, nereli? Tuncer Kaplan kimdir? AK Parti Ankara- Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan kaç yaşında, nereli? Ahmet Buran kimdir? AK Parti Ankara- Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran kaç yaşında, nereli? BAHAR Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Aboubakar Beşiktaş Yönetimi'ne ne dedi? Takıma rest mi çekti? Mehmet Emin Özbey kimdir? Zafer Partisi Van Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Özbey kaç yaşında, nereli? Mehmet Pamuk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep Belediye Başkan Adayı Mehmet Pamuk kaç yaşında, nereli? Umut Üredi kimdir? Zafer Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Umut Üredi kaç yaşında, nereli? İlker Bayrak kimdir? Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlker Bayrak kaç yaşında, nereli? 1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı okullar tatil mi, okul var mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı tam gün mü, yarım gün mü? Kemal Bige kimdir? Zafer Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Kemal Bige kaç yaşında, nereli? Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı Beyza Tatar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title