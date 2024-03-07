Niğde'ye ikinci teknopark yapılacak

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, kente ikinci teknopark yapılacağını bildirdi.

Uzkurt, yazılı açıklamasında, Niğde Teknopark'ın 10. Olağan Genel Kurul Toplantısını, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'nun katılımıyla yaptıklarını bildirdi.

Toplantıda, ikinci teknoparkın yapılmasının kararlaştırıldığını belirten Uzkurt, şunları kaydetti:

"Kente katkı sağlayacak projenin hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. İlimizin teknoloji ve Ar-Ge kapasitesine katkı yapacak önemli bir projenin hayata geçeceği müjdeyi hemşehrilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teknopark Yönetim Kurulu üyelerimize, rektörümüze ve teknoparkımızın önemli bir ortağı olan belediyemize şükranlarımı arz ediyorum."