Üye Girişi
Haberler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Güncelleme:

Uslu, mesajında, özveriyle gece gündüz demeden canla başla çalışan sağlıkçıların, görevlerini fedakarca ifa ettiğini belirtti. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının kendi sağlıklarını hiçe sayarak özveriyle çalıştığını aktaran Uslu, şunları kaydetti: 'Milletimiz pandemi dönemindeki fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacaktır. Bu doğrultuda ülkemizin güçlü sağlık sisteminin parçası hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. İnsan hayatını her şeyin üstünde tutarak zorluklara aldırmadan özveriyle görevlerini yerine getiren ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarının bayramını tebrik ediyorum.'

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uslu, mesajında, özveriyle gece gündüz demeden canla başla çalışan sağlıkçıların, görevlerini fedakarca ifa ettiğini belirtti.

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının kendi sağlıklarını hiçe sayarak özveriyle çalıştığını aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Milletimiz pandemi dönemindeki fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacaktır. Bu doğrultuda ülkemizin güçlü sağlık sisteminin parçası hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. İnsan hayatını her şeyin üstünde tutarak zorluklara aldırmadan özveriyle görevlerini yerine getiren ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarının bayramını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Tıp Bayramı Hasan Uslu 14 Mart Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bekir Ayyıldırım kimdir? MHP Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Bekir Ayyıldırım kaç yaşında, nereli? Fırat Seydaoğlu kimdir? AK Parti Diyarbakır- Eğil Belediye Başkan adayı Fırat Seydaoğlu kaç yaşında, nereli? Tuğran Savran kimdir? Zafer Partisi Denizli Çal Belediye Başkan Adayı Tuğran Savran kaç yaşında, nereli? Orhan Hayri Şener kimdir? Memleket Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Orhan Hayri Şener kaç yaşında, nereli? Menduh Uzunluoğlu kimdir? MHP Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Fırat kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kayapınar Belediye Başkan adayı Ali Rıza Fırat kaç yaşında, nereli? Vehbi Ertürk kimdir? Zafer Partisi Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı Vehbi Ertürk kaç yaşında, nereli? Enver Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yumurtalık Belediye Başkan adayı Enver Çelik kaç yaşında, nereli? Muhammed Asena kimdir? AK Parti Diyarbakır- Yenişehir Belediye Başkan adayı Muhammed Asena kaç yaşında, nereli? Serdar Türken kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Serdar Türken kaç yaşında, nereli? Halit Demir kimdir? MHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir kaç yaşında, nereli? Ahmet Volkan Moran kimdir? Zafer Partisi Denizli Bozkurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Volkan Moran kaç yaşında, nereli? Emrah Yurtseven kimdir? Memleket Partisi Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Emrah Yurtseven kaç yaşında, nereli? Seyithan Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Seyhan Belediye Başkan adayı Seyithan Yıldız kaç yaşında, nereli? Mustafa Yeter kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Sarıçam Belediye Başkan adayı Mustafa Yeter kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title