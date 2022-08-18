Niğde gündem: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı Güncel Haberler Edinilen Niğde haberine göre Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda düzenlediği operasyonda 2 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 65,05 gram metamfetamin, 21,09 gram eroin, 10 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Harun Reşit Yıldıko Emniyet Müdürlüğü Narkotik Niğde Güncel Haberler

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