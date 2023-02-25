Niğde'de, Saat 13.27'de 5.3 Büyüklüğünde Deprem Oldu
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Niğde’nin Bor ilçesinde bugün saat 13.27’de 5.3 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.
Niğde'nin Bor ilçesinde bugün saat 13.27'de 5.3 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.
AFAD, Niğde'nin Bor ilçesinde bugün saat 13.27'de 5.3 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte ve 5,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Kaynak: ANKA / Güncel