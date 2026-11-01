Niğde'de CHP'li Gürer, işçilik yüzünden elmanın dalda kaldığını söyledi

(ANKARA) - Niğde'de bir elma bahçesini ziyaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Üretici oldukça mağdur durumda. Çoğu yerde elma dalda duruyor. Çünkü işçilik gideri yüksek olunca elmayı toplatamıyorlar. Elma dalda, üretici zorda. Yetkililerin bu konuda gerekli desteği sağlaması gerekiyor. Elmayı dahi doğru değerlendiremeyen bir yönetimimiz var" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de bir elma bahçesini ziyaret ederek, elma üreticileriyle bir araya geldi.

Türkiye'de elma üretiminde Niğde'nin ilk üçte olduğunu, elma ağacı sayısında ise ilk sırada bulunduğunu belirten Gürer, "Bu yıl Niğde'de elma üreticisinin de yüzü gülmedi. 240 bin dekar alanda, 10 bin civarında Elma üreticisi var. Ülke genelinde 4,5-5 milyon ton elma üretiliyor. Ama farklı bölgelerden de benzer şikayetler alıyoruz. Bu yıl değer bulmayan ürünler arasına elma da katıldı. Geçtiğimiz yıla göre neredeyse yarı fiyatına dahi tüccar alıma girmedi. Meyve suyuna geçen yıl dokuz liradan verilen elmayı bu yıl üç buçuk liradan meyve suyu fabrikaları alıyor. Böyle olunca meyve suyuna vermek için daldaki elmayı götürüyor, onunla da işçilik parasını karşılamıyor" diye konuştu.

"BU YIL ELMADAN HİÇBİR KAZANCIMIZ YOK"

Elma üreticisi Hasan Hüseyin İlknur da ürünlerini düşük fiyattan satmak zorunda kaldıklarını, işçilik ve nakliye giderlerini karşılayamadıklarını belirterek, "Elmayı topluyoruz, 3,5 liraya veriyoruz. İşçi parasını, motor parasını kurtarmıyoruz. Bu yıl bu elmadan hiçbir kazancımız yok. Zararla içeri giriyoruz" dedi.

"ÇÖP OLAN ÜRÜNLER ARASINDA ELMA DA VAR"

Gürer, elma üreticisinin artan girdi maliyetleriyle düşük satış fiyatları arasında sıkıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Elma üreticisinin en büyük sorunu, girdi maliyetlerinin artması. İlaç, sulama suyu, elektrik, bakım giderleri, budama ve işçilik masrafları karşısında üretici, ürününün değerinde gitmesini istiyor. Rafta vatandaş elma almaya gittiği zaman elmanın fiyatına yaklaşamıyor ama üretici de elmadan para kazanmıyor. Bunun bir nedeni de yurt dışına yapılan ihracatlara kısıt gelmesi, daralma olması. Türkiye'de elmanın da sorunlu ürünler arasında olduğunu ifade etmek lazım. Ağaç sayısı giderek artıyor. Ürünün kalitesi artıyor. Ama ürünün tüketiminde raftaki fiyattan dolayı daralmanın oluşması sorun yaratıyor. Yurt dışı bağlantısı olanlar kısmen bu yıl ürünlerini verse de genelde şu anda çöp olan ürünler arasında elma da var."

Üretici Hasan Hüseyin İlknur, yaşadıkları ekonomik sıkıntının çiftçiliği sürdürülemez hale getirdiğini belirterek, "Ufak çiftçi bitiyor. 20 dönüm arazi var. 80-100 ton elmayı bu sene satamıyorsun. Maliyetimin yarısını bile karşılayamadım. İçeri girdim" dedi.

"ELMA DALDA KALIYOR"

Gürer, "Hem doğa koşullarıyla mücadele ediyorsunuz hem girdi maliyetleriyle mücadele ediyorsunuz. Sonra da elma dalda kalıyor. Elmayı meyve suyu fabrikaları dahi almıyor. Oysa elmanın kurutulması, yemeği, tatlısı ve doğal tüketimi ve elmanın saklanabilirliği de var. Bunlara rağmen elma sorunlu oluyorsa burada oturup düşünülmesi gerekir. Çünkü saklanabilen bir elmayı dahi işçilik parası nedeniyle dalından toplatmaktan kaçınan küçük aile tipi işletmeler var. Bu işi geniş alanda yapanlar, kısmen ilişkileri ve iletişimiyle sürdürüyor. Ama bu yıl genelinde sorun var" ifadelerini kullandı.

"BU SENE REZİL OLDUK"

Elma üreticisi Cemil Ertama, geçen yıl soğuk nedeniyle ürün alamadıklarını, bu yıl ise ürün olmasına rağmen para kazanamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen sene soğuk aldı, elmamız yoktu. Bu sene de Cenab-ı Allah elma verdi. Yalnız üç kuruşa meyve suyu fabrikasına topluyoruz akşama kadar. Sekiz işçi var. İki sefer elma götürdüm. Dörder tondan sekiz ton sattım, onun parasını da işçiye verdim. Yani işçilik parası meyvenin kendisini karşılamıyor. Bizim attığımız ilaç, gübre, su masraflarımız ve işçiliğimiz bunun içinde yok. Rezil olduk bu sene. Bunu da bizi yönetenler yaptı. Tüccar elmayı almıyor. Buzhaneye koyuyoruz, kasası 150 lira. İster depoya koy, ister çürüsün. Depolama maliyeti de var. Onu da ödeyemiyoruz. Nereye kadar ödeyeceğiz? Sekiz sefer ilaç attık. Elmada verim var ama para etmeyince bizi rezil ediyor. Bu elmaların hepsi meyve suyuna gidiyor. Akşama kadar topladığımızı fabrikaya veriyoruz. İşçinin yevmiyesi 2 bin lira. Yemesi, içmesi de bize ait. Getirip götürmesi de bize ait. Budama yaptırdık. Budamanın günlük yevmiyesi 4 bin lira. Maliyetimizi karşılayamıyoruz."

" ÜRETİCİ ELMAYI TOPLATAMIYOR"

Üreticileri dinleyen Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin elma üretimindeki önemine dikkati çekerek, "Elma Niğde için önemli bir ürün. Daldaki elma Amasya elması, misket elması diye bilinir. Bu elmanın diğer elmalardan farklı yönü yurt dışına gönderilmemesi. Yurt dışına giden elmalar da var. Bu elmalar da para etmiyor. Geçmişte ihracata verilen elmalar da bu yıl para etmiyor. Üretici oldukça mağdur durumda. Çoğu yerde elma dalda duruyor. Çünkü işçilik gideri yüksek olunca elmayı toplatamıyorlar. Elma dalda, üretici zorda. Yetkililerin bu konuda gerekli desteği sağlaması gerekiyor. Elmayı dahi doğru değerlendiremeyen bir yönetimimiz var. Bu bağlamda elma üreticisinin sıkıntısı bu yıl olabildiğince katlandı. Geçen yıl kuraklık ve zirai dondan dolayı elma ürününde rekolte kaybı vardı. Elma yurt dışına da gönderilebilen bir ürün ama bu yıl ihracatta da sorunlar var. Böyle olunca üretici ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA