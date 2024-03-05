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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Bağımlılık Semineri Düzenlendi

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay Niğde Şubesi iş birliğinde düzenlenen programda, bağımlılığın zararları hakkında öğrenciler bilgilendirildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafiz Tok, bağımlılığın fiziksel ve ruhsal zararlarına dikkat çekerek, bu tür faaliyetlerin süreklilik kazanması gerektiğini belirtti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Bağımlı olma özgür ol" semineri gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay Niğde Şubesi iş birliğinde düzenlenen programda, bağımlılığın zararları hakkında öğrenciler bilgilendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafiz Tok, bağımlılığın fiziksel ve ruhsal olarak zararlar ve buna bağlı olarak insanı şiddete sürükleyen olumsuz davranışlar ortaya çıkarabileceğini belirterek, "Toplumsal sorumluluk kapsamında bu tür faaliyetler, üniversitemiz tarafından desteklenecek ve bu tarz seminerlerin gençlerimizin yararına olacağı için süreklilik kazanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Programa, Yeşilay Niğde Şubesi Başkanı Hayri Yıldız, Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube personeli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ömer Halisdemir Rektör Niğde Güncel Haberler

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