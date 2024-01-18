Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ve Türk Kızılay Şube Başkanı, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ve Türk Kızılay Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceleyen Zeybek, "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" isimli fotoğrafını oyladı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz" fotoğrafını seçen Zeybek, "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencer'in "Türkiye Yüzyılı" ve "Spor" da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğraflarına oy verdi.

Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Günçoğlu da "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" ve "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" fotoğraflarını tercih etti.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay" adlı fotoğrafını seçen Gençoğlu, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon" ve "Spor" da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.