Nevşehir haberleri | Nevşehirli Esnaf: Aldığımız Ürün Bugün 1 Lira İse Yarın 3 Oluyor Birden. Kontrol Mekanizması Yok mu Bu Devletin

Nevşehir haber: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Nevşehir’de ziyaret ettiği bir telefoncu, “İşlerimiz şu piyasada çok düşük. Aldığımız ürün, bugün 1 lira ise yarın 3 oluyor birden. Satarken de zorlanıyoruz. Kontrol mekanizması yok mu bu devletin? Biz ondan şikayetçiyiz. Araba almaya gittim, bayi ‘Yok’ diyor. Yan tarafta, plakayı takmış ikinci eli satıyor, ‘400 milyar (bin)’ diyor. Arabanın sıfırı 279 milyar (bin). Bunu şikayet edeceğim, nereye edeyim? Hırsızı hırsıza şikayet ediyoruz, başka bir anlamı yok” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Nevşehir'de ziyaret ettiği bir telefoncu, "İşlerimiz şu piyasada çok düşük. Aldığımız ürün, bugün 1 lira ise yarın 3 oluyor birden. Satarken de zorlanıyoruz. Kontrol mekanizması yok mu bu devletin? Biz ondan şikayetçiyiz. Araba almaya gittim, bayi 'Yok' diyor. Yan tarafta, plakayı takmış ikinci eli satıyor, '400 milyar (bin)' diyor. Arabanın sıfırı 279 milyar (bin). Bunu şikayet edeceğim, nereye edeyim? Hırsızı hırsıza şikayet ediyoruz, başka bir anlamı yok" dedi.

Meral Akşener, bugün Nevşehir merkezde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Akşener'in sohbet ettiği esnaf, kötü giden ekonomiden ve hayat pahalılığından şikayet etti. Bir fırıncı, işlerinin nasıl gittiğini soran Akşener'e şunları anlattı:

"GEÇEN SENE UNU 180 LİRADAN ALIYORDUM, ŞU ANDA 520 LİRA"

"Hiç iyi değil. Ailece çalışıyoruz, işçiye para vermemek için. 2,5 sene önce işler çok iyiydi, şimdi çok kötü. Şu anda maliyeti değmiyor. Günlük 1,5 torbaya düştük, 3 torbadan. Geçen sene pide 1,5 liraydı, şimdi 3,5 lira, kurtarmıyor. Geçen sene unu 180 liradan alıyordum, şu anda 520 lira."

Akşener, fırıncıya, "Bu fırın geçmişte bu çocukları burs alamdan okutabilir konumdaydı. Şu anda imkansız. Nasıl okutacaksın onları" diye sordu. Fırıncı da "Elimizden geleni yapacağız, yapacak bir şey yok. Gezmeyeceğiz, tozmayacağız, okutacağız" yanıtını verdi.

Akşener'in ziyaret etti bir telefoncu da şöyle konuştu:

"ALDIĞIMIZ ÜRÜN, BUGÜN 1 LİRA İSE YARIN 3 OLUYOR BİRDEN. KONTROL MEKANİZMASI YOK MU BU DEVLETİN"

"İşlerimiz şu piyasada çok düşük. Aldığımız ürün, bugün 1 lira ise yarın 3 oluyor birden. Satarken de zorlanıyoruz. Biz, şu kabloyu bundan bir hafta önce 17 liraya alıp 25'e satıyorduk. Şu anda 30 lira yaptık, 23 liraya geldi. Hep üstümüzde oynanan oyunlar var diyoruz ama bu halk oynanan oyunları görmüyor mu? Kimse çıkıp da demiyor mu kontrol mekanizması yok mu bu devletin? Biz ondan şikayetçiyiz. Dün bir mobilyaya baktım, cuma günü 'Bin 250 lira' dedi sadece bir küçük dolaba, bugün almaya gittim 'Bin 650 lira' diyor adam. Biz bunların çözülmesini istiyoruz. Araba almaya gittim, bayi 'Yok' diyor. Yan tarafta, plakayı takmış ikinci eli satıyor, '400 milyar (bin)' diyor. Arabanın sıfırı 279 milyar (bin). Bunu şikayet edeceğim, nereye edeyim? Hırsızı hırsıza şikayet ediyoruz, başka bir anlamı yok."

Bir başka telefoncu ise işlerinin evini geçindirmeye yetecek kadar iyi olduğunu belirterek şunları aktardı:

"Çok şükür şu andan işler iyi. Elektrik, en son bin 300 geldi, yüksek yani. Şimdi bir, bizim kiramız; iki, elektriğimiz şu anda. Stopajı da her türlü yüksek. Kiramız da elektriğimiz de maalesef yüksek."