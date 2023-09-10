Nevşehir'de Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Nevşehir'de meydana gelen kazada hafif ticari araç şarampole devrildi ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

NEVŞEHİR'de, hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Nevşehir merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesi girişinde meydana geldi. Emine P. yönetimindeki 46 LR 159 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)