Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bitkin halde bulunan nesli tükenme tehdidi altındaki Mısır akbabası koruma altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunan akbaba, tedavi edilmek üzere Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bitkin halde bulunan nesli tükenme tehdidi altındaki Mısır akbabası koruma altına alındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe kırsalında ormanlık alanda yapılan denetimler sırasında bitki halde Mısır akbabası bulundu.

İlk kontrolleri yapılan yırtıcı kuş, tedavi edilmek üzere Fırat Üniversitesi (FÜ) Hayvan Hastanesine götürüldü.

Hastanenin hayvan bakın sorumlusu Hüseyin Akbayır, bitkin halde bulunan akbabanın yapılan tetkiklerinde açık bir yarasının görülmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ormanlık alanda bitkin vaziyette bulunmuş, getirilir getirilmez burada ilaç tedavisine başladık, aynı zamanda ciğerle beslemesini yapıyoruz. İyileştikten sonra tekrar ekiplere teslim edeceğiz. Onlar da götürüp doğal yaşam alanına bırakacaklar."