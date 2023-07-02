Üye Girişi
Haberler
Nepal'de Ulusal Çeltik Günü Kutlandı

Nepal'de Ulusal Çeltik Günü Kutlandı

Güncel Haberler

KATMANDU, 2 Temmuz (Xinhua) -- Nepalliler, 30 Haziran Ulusal Çeltik Günü vesilesiyle ülkenin çeşitli yerlerine çeltik fideleri dikti.

Nepal'de Ulusal Çeltik Günü KutlandıNepal'in Lalitpur kentinde Ulusal Çeltik Günü vesilesiyle çeltik fidesi tutan bir kız çocuğu, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

KATMANDU, 2 Temmuz (Xinhua) -- Nepalliler, 30 Haziran Ulusal Çeltik Günü vesilesiyle ülkenin çeşitli yerlerine çeltik fideleri dikti.

Nepal'de Ulusal Çeltik Günü KutlandıNepal'in Nuwakot ilçesinde Ulusal Çeltik Günü'nde çeltik tarlasını sürmek için büyükbaş hayvan kullanan bir çiftçi, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'de Ulusal Çeltik Günü KutlandıNepal'in Lalitpur kentinde Ulusal Çeltik Günü'nde çeltik fidesi diken bir kadın, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'de Ulusal Çeltik Günü KutlandıNepal'in Lalitpur kentinde Ulusal Çeltik Günü vesilesiyle çeltik tarlasında çalışan bir kadın, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'de Ulusal Çeltik Günü KutlandıNepal'in Nuwakot ilçesinde Nepal Ulusal Çeltik Günü'nde çeltik tarlasını sürmek için büyükbaş hayvan kullanan bir çiftçi, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'de Ulusal Çeltik Günü KutlandıNepal'in başkenti Katmandu'da Ulusal Çeltik Günü'nde bir çeltik tarlasına çeltik fideleri diken insanlar, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'de Ulusal Çeltik Günü KutlandıNepal'in başkenti Katmandu'da Ulusal Çeltik Günü'nde çeltik tarlasına çeltik fidesi diken bir kadın 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'de Ulusal Çeltik Günü KutlandıNepal'in Lalitpur kentinde Ulusal Çeltik Günü vesilesiyle çeltik fidesi diken insanlar, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Koruyucu Aile Günü Çeltik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title