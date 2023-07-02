Nepal'de Ulusal Çeltik Günü Kutlandı

Nepal'in Lalitpur kentinde Ulusal Çeltik Günü vesilesiyle çeltik fidesi tutan bir kız çocuğu, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)
KATMANDU, 2 Temmuz (Xinhua) -- Nepalliler, 30 Haziran Ulusal Çeltik Günü vesilesiyle ülkenin çeşitli yerlerine çeltik fideleri dikti.
Nepal'in Nuwakot ilçesinde Ulusal Çeltik Günü'nde çeltik tarlasını sürmek için büyükbaş hayvan kullanan bir çiftçi, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
Nepal'in Lalitpur kentinde Ulusal Çeltik Günü'nde çeltik fidesi diken bir kadın, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)
Nepal'in Lalitpur kentinde Ulusal Çeltik Günü vesilesiyle çeltik tarlasında çalışan bir kadın, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)
Nepal'in Nuwakot ilçesinde Nepal Ulusal Çeltik Günü'nde çeltik tarlasını sürmek için büyükbaş hayvan kullanan bir çiftçi, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
Nepal'in başkenti Katmandu'da Ulusal Çeltik Günü'nde bir çeltik tarlasına çeltik fideleri diken insanlar, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
Nepal'in başkenti Katmandu'da Ulusal Çeltik Günü'nde çeltik tarlasına çeltik fidesi diken bir kadın 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
Nepal'in Lalitpur kentinde Ulusal Çeltik Günü vesilesiyle çeltik fidesi diken insanlar, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)