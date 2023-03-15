Nepal Başbakanı: Çin ile Ticari İşbirliğinin Artmasını Umuyoruz

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, ülkesinin kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardım etmek amacıyla Çin ile artan ticaret ve yatırım ilişkisi kurulması yönündeki umutlarını dile getirdi.

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, ülkesinin kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardım etmek amacıyla Çin ile artan ticaret ve yatırım ilişkisi kurulması yönündeki umutlarını dile getirdi.

Başkent Katmandu'da Salı günü düzenlenen 2023 Nepal-Çin Yatırım ve İş Forumu'nun açılış oturumunda konuşan Başbakan, Çin'in Nepal'in en büyük ikinci ticaret ortağı ve en büyük doğrudan yabancı yatırım kaynağı olmaya devam ettiğini kaydetti.

SES (İngilizce): PUSHPA KAMAL DAHAL, Nepal Başbakanı:

"Komşumuzun kaydettiği olağanüstü ekonomik ilerlemenin, ihracat ticaretinin genişletilmesi ve yatırım seviyesinin artması yoluyla Nepal'in büyümesi ve gelişmesi için daha büyük bir fırsat kapısı açacağına inanıyoruz."

Başbakan ayrıca Çin'in Nepal'i, Çinli turistler için öncelikli destinasyon olarak ilan etmesi yönündeki son hamlesinden de övgüyle bahsetti.

Forumun açılış oturumunun ardından Çinli ve Nepalli delegeler görüşmelerde bulundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Katmandu'dan bildiriyor. (XHTV)