Narlıdere'deki Yangınla İlgili TMMOB Makine Mühendisleri Odası İnceleme Yaptı

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Narlıdere'de dün akşam saatlerinde yangın çıkan site binasında inceleme yaptı. Şube Sekreteri Evrim Aksoy, yangının imalattan kaynaklandığını belirterek, binaların tetkiklerinin yapılması, sistemlerinin gözden geçirilmesi ve denetimlerinin mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

KERİM UĞUR

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Narlıdere'de dün akşam saatlerinde yangın çıkan site binasında inceleme yaptı. Şube Sekreteri Evrim Aksoy, ilk izlenimlerine göre yangının imalattan kaynaklandığını belirterek "İçeride yanmaz malzeme kullanılmaması ve yangının yayılmasına neden olan bir malzeme sıkıntısı gözüküyor" dedi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi üyeleri, İzmir Narlıdere'deki bir sitede çıkan yangının ardından bugün devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Sekreteri Evrim Aksoy, "Tek tesellimiz can kaybının olmaması. İçeride incelemeleri gerçekleştirdik gerekli bilgilileri toparladık. Teknik raporumuzu arkadaşlarımız hazırlayıp sizlerle paylaşacaklar. Fakat ilk izlenimimiz imalatlar gerçekleştirilirken rant odaklı olmak yerine estetik kaygıları gütmeden imalatlar gerçekleştirilmesi gerekiyor. İlgili mevzuatlarda, yönetmeliklerde tanımlanan teknik mevzuatlar ne ise amasız, tartışmasız bunların mutlaka uygulanması gerekiyor. İçeride karşılaştığımız tablo biraz imalat sürecinden kaynaklanan binanın yangının çıktığı anda o bölgede tutamadığı, içeride yanmaz malzeme kullanılmadığı ve yangının yayılmasına neden olan bir malzeme sıkıntısı gözüküyor. Bu nedenle yangın bir alanda başlamış o alanda kalamayıp yayılmış içeride çok fazla yanıcı madde var. Yönetmelikler, mevzuatlar bunu çok net tanımlar, binalarda kullanılan malzemelerin yangına, aleve dayanıklı malzemeler olması gerekir veya onu o bölgede tutacak malzemeler olması gerekir."

"AKILLI BİNALAR BU ŞEKİLDE TASARLANMAZ"

Erken uyarı sistemlerinin çalışmadığı iddialarıyla ilgili soru üzerine Aksoy, "Çalışmadı demek için teknik raporu beklemek gerekir ancak akıllı binalar bu şekilde tasarlanmaz, akıllı binaların imalatında önleme ile ilgili sistemler kurulmuş fakat burada çıkan felaketin imalatta kullanılan malzemeden kaynaklı olan kısmını nasıl tartışacağız? Akıllı bina nasıl diyeceğiz? Bunu tartışmamız gerekecek. Bu tarz bir imalatta kullanılan malzemenin özel sertifikalı malzemeler olması gerekiyor ve yangını o bölgede tutması gerekiyor ama ilk izlenimlerimizde bunu ifade edemeyeceğim" diye konuştu.

"BİNALARIN TETKİKLERİNİN YAPILMASI, SİSTEMLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE DENETİMLERİNİN MUTLAKA YAPILMASI GEREKİYOR"

Aksoy, diğer binalarla ilgili de yetkilileri uyararak şunları söyledi:

"Çok hızlıca aksiyon alınması gerekiyor. Bu bize bir işarettir, ucuz atlatılan bir felakettir. Afetler sonrasına dair değerlendirmelerde de binaların tetkiklerinin yapılması, sistemlerinin gözden geçirilmesi ve denetimlerinin mutlaka yapılması gerekiyor"