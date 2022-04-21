Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç'ten şehit ailelerine ziyaret - Haberler

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Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç'ten şehit ailelerine ziyaret

AA - Taner Demir - Güncel
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Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç'ten şehit ailelerine ziyaret

Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Dinç, şehit Vural Arıcı'nın hastanede tedavi gören babası Ramazan ile annesi Atiye Arıcı'yı Nallıhan Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Daha sonra beraberindekilerle şehit Hulki Beydili'nin annesi Fatma Beydili'yi evinde ziyaret eden Dinç, ailelere her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Allah tüm kahraman şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." dedi.

Ziyarete, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertunç Güngör ve MHP İlçe Başkanı İlker Oymaağaç da katıldı.

AA / Taner Demir - Güncel

Nallıhan, Hisarcık, Şehit, Güncel, Haberler

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