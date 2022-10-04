- Muson yağmurları Tayland'da sele neden oldu Muson yağmurlarının etkili olduğu Tayland'da nehirlerin taşması sonucu birçok yerleşim yeri sular altında kaldı.

- Muson yağmurları Tayland'da sele neden oldu

BANGKOK - Muson yağmurlarının etkili olduğu Tayland'da nehirlerin taşması sonucu birçok yerleşim yeri sular altında kaldı.

Son 20 yılın en şiddetli muson sezonunu geçiren Tayland'da nehirlerin taşması sonucu birçok yerleşim bölgesi ve tarım alanı sular altında kaldı. Tayland Meteoroloji Departmanının geçtiğimiz hafta yaptığı uyarıda Filipinler'i vuran Nuro Tayfunu'nun etkilerinin ilerleyen günlerde Tayland'da görüleceği bildirilmişti. Hafta sonu boyunca ülkenin tamamında etkili olan şiddetli yağmurlar büyük şehirlerde su taşkınlarına neden olurken, kırsal kesimde ise nehirlerin taşması sonucu birçok köy, otoyol ve fabrika sular altında kaldı. Başkent Bangkok'un içinden geçen Chao Phraya Nehri'nin de belli bölgelerde taşması sonucu şehrin kanalizasyon sisteminde tıkanmalar yaşanırken, birçok araç sel sularında mahsur kaldı.

10 binden fazla kişi tahliye edildi

Tüm ülke genelinde arama kurtarma çalışmalarına birçok sivil toplum kuruluşu, askeri birimler ve sivil halk katılırken, Tayland Afet Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 binden fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi. Tayland Meteoroloji Departmanı, şiddetli yağmurların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bildirdi ve vatandaşları sel felaketlerine karşı uyardı.

Askeri okul öğrencileri sel sularına kapılan aracı kurtardı

Bangkok'ta Chao Phraya Nehri'nin taşması sonucu otoyollar sular altında kaldı. Şehir merkezinde kurtarma çalışmalarına katılan askeri okul öğrencilerinin, sel sularına kapılarak kontrolden çıkan bir aracı akıntıdan kurtardı.