Müsavat Dervişoğlu: "Ümit Özlale'nin, Müsavat Dervişoğlu'nun, Meral Akşener'in İçinde Olduğu Partide Hiçbir Allah'ın Kulu Hdp ile ve PKK ile Asla...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Rahmetli Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs veren bir adayımız olduğu iftirası atıldı bize. Bu, külliyen yalandır. Bu yalanı reddediyorum, ama şehitliğin bir istismar konusu yapılmasını misliyle reddediyorum ve kınıyorum… Müsavat Dervişoğlu'nun, Ümit Özlale'nin, Meral Akşener'in içinde olduğu partide hiçbir Allah'ın kulu HDP ile ve PKK ile asla ilişkilendirilemez" dedi.

İYİ Parti, İzmir'den milletvekili adayı gösterdiği isimleri bugün kamuoyuna tanıttı. İzmir'deki aday tanıtım toplantısına, kendileri de İzmir 1. Bölge'den milletvekili adayı olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da katıldı.

"KİMLİĞİMİ KAZANDIRAN YERİ CUMHURİYET'İMİZİN 100. YILINDA GAZİ MECLİSİ'MİZDE TEMSİL ETMEK İSTEDİM"

Ümit Özlale, toplantıda şunları söyledi:

"Kısmet bugün, abim çok sevdiğim büyüğüm, Müsavat Abi'mle beraber İzmir 1. Bölge'den milletvekili adayı olmakmış. Bu, benim için gurur kaynağıdır. Sizlerle burada bu yolu İzmir'de, büyüdüğüm memleketim olan şehirde beraber yürümek benim için gurur kaynağıdır. Allah biliyor, parti için çok çalıştım. Bir sürü projeler ürettim. Birisi, 'Genel başkanımız bizi proje manyağı yaptı' dedi. Ankara'da kalıp orada hizmet etmek yerine, İzmir'e bir vefa borcum vardı ve bana sorduklarında da tek burayı istedim. İzmir Milletvekili olup şehrimi, doğup büyüdüğüm yeri, bana kimliğimi kazandıran yeri Cumhuriyet'imizin 100. yılında Gazi Meclisi'mizde temsil etmek istedim.

"İYİ PARTİ, MİLLET İTTİFAKI'NIN EN ÇALIŞKAN ÜYESİ"

Size soracaklardır, 'İYİ Parti'nin farkı nedir' diye. 'İYİ Parti'nin farkı, çözüm üretmesidir. İYİ Parti'nin farkı, enerjisini hem İzmir hem de Türkiye'nin mutluluğu için harcamasıdır' diyeceğiz. 'Türkiyetarihyazacak.com' adresinin pazar günü lansmanını yaptık. Türkiye'de ilk defa kişiye özel seçim beyannamesi var. Kadın var, çocuk hakları var, siber güvenlik var, iller var. Bu sitede, İYİ Parti'nin İzmir için özel, bizler tarafından hazırlanan raporu bulabilirsiniz. Bu çok önemli. İYİ Parti, Millet İttifakı'nın en çalışkan üyesi. Millet İttifakı için, bütün iller için biz rapor hazırladık. Herkes için çözümümüz var. İzmir için de var. Genel bilgiler, sektörler, İzmir için neler vaat ettiğimiz, kalkınma karnemiz, çevre alanında ne yapacağımız, eğitim alanında ne yapacağımız, ekonomi alanında ne kazandıracağız, ekonomik yapıyı nasıl toparlayacağız, iş ortamını nasıl düzenleyip iyileştirip, gençler için istihdam sağlayacağız, sağlığı nasıl iyileştireceğiz, sosyal huzuru nasıl getireceğiz, tarım, kapsayıcılık bunların hepsi için bizim çözümlerimiz var.

Bize de bu yakışırdı. Buraya çok güçlü bir kadro geliyoruz. Sizi Gazi Meclisi'mizde çok güçlü bir kadro ile temsil edeceğiz ve bu çözümlerle temsil edeceğiz. Ben, ilk başta genel başkanımıza, beni buraya layık gördüğü için saygılarımı sunarım."

"SAHAYA TERİMİZİ DAMLATMAYACAĞIZ. SAHAYA TERİMİZİ, SEL OLUP AKITACAĞIZ"

Müsavat Dervişoğlu ise şöyle konuştu:

"Adaylarla birlikte, sırtımızı teşkilatımıza dayayarak ciddi bir kampanya programı sürdüreceğiz. Sahaya terimizi damlatmayacağız. Sahaya terimizi, sel olup akıtacağız. Çünkü bizden beklenen budur. Her şeyini milletine borçlu, yaşadığı kente borçlu o büyük milletin hassasiyetleri ve kentin duyarlılıkları ile hareket etme sorumluluğunu sürdüren sevgili İYİ'ler ailesinin, bu seçimde İzmir'den yüksek bir başarı ile çıkmak gibi bir mecburiyeti vardır. İzmir'den başarı ile çıkacağız. Çünkü bize göre İzmir, Türk demokrasisinin kalbidir. Bize göre İzmir, Türkiye'nin hürriyet meşalesidir. Bize göre İzmir, gençlerin umut güneşidir.

"BU MUCİZE SİZİNDİR"

İYİ Parti, sıradan bir parti değil. İYİ Parti, hikayesi olan ve hikayesi olanların partisi. Nasıl kurulduğumuzu, ne büyük zorluklarla karşı karşıya bırakıldığımızı, hangi iftiralar ile mücadele ettiğimizi, hangi tuzakları bozmak durumunda kaldığımızı en iyi bilenlerden biriyim. Düşünebiliyor musunuz, bir parti kuruyorsunuz, o parti İzmir gibi bir yerde, bu ceberut gibi iktidarın baskısını oluşturduğu korku münasebeti ile kendine il başkanlığı binası bulamıyordu, ilçe binası bulamıyordu, toplantı yapacak salon bulamıyordu. Velev ki salonu buldu, elektriğin kesilmesini engelleyemiyordu. Bir yerde toplu gösteri yapacağız, belediye kamyonları Türkiye'nin her yerinde, özellikle bu ceberut iktidara bağlı belediyelerin kamyonları önümüze geliyordu. Sayın Genel Başkan'ımız, her türlü saldırı ile karşı karşıyaydı, her türlü tehdit ile karşı karşıyaydı. Kağıt parçalarından başlayarak oluşturduğumuz bu büyük teşkilat, artık sizlerin kıymetli varlığıyla Türkiye'ye umut olan ve iktidarlığına ihtiyaç duyulan bir siyasi kuruma dönüştü. Bu mucize sizindir.

"ŞEHİTLİĞİN BİR İSTİSMAR KONUSU YAPILMASINI REDDEDİYORUM VE KINIYORUM"

Partimizin, İzmirli olmayan, İzmir'le alakası olmayan bir İstanbul adayı ile alakalı bazı tartışmalar, iftira boyutunda kamuoyunda gündeme getirildi. Rahmetli Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs veren bir adayımız olduğu iftirası atıldı bize. Bu, külliyen yalandır. Bu yalanı reddediyorum, ama şehitliğin bir istismar konusu yapılmasını misliyle reddediyorum ve kınıyorum. Hayatımın sonuna kadar emanet saydığım şehitlerimizin ailelerinden birilerinin bu konuyla ilgili çıkartılıp şahsıma da inzimam eden konuşmalarına üzüldüğümü ifade ediyorum. Onları kınamıyorum, duygusallıklarını görmezden geliyorum. Soruyor bana, 'İYİ Parti'de Fırat'ın katiline burs veren bir adam varmış Müsavat Dervişoğlu, utanmıyor musun?' Hatta diyor ki 'Fırat'ı kabre biz beraber koymuştuk'. Fırat'ı kabre koyarken kabrin başında ben vardım. Sinan'ı camide uğurlarken tabutun başında yine ben vardım. Onlar utansın, ben değil. Bütün şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

"MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NUN, ÜMİT ÖZLALE'NİN, MERAL AKŞENER'İN İÇİNDE OLDUĞU PARTİDE HİÇBİR ALLAH'IN KULU HDP İLE VE PKK İLE ASLA İLİŞKİLENDİRİLEMEZ"

Benim bu kardeşim, 20 Şubat 2015'te şehadete erdi. Bu bahsedilen, İstanbul 2. sıra adayımız olan Seyithan İzsiz Bey de 20 Şubat 2015 tarihinde AKP, Beylikdüzü Belediye Meclisi üyesi. Düşünebiliyor musunuz? Fırat'ın şehit edildiği gün, AKP'nin belediye meclisi üyesi olarak Seyithan İzsiz Bey, o zamanlar vatanseverdi. Ama Seyithan İzsiz ne zamanki İYİ Parti'ye geldi, milletvekili adayı oldu hem benim eski partinin mensupları hem de iktidarın bazı borazanları tarafından hain ilan ediyorlar. Buradan söylüyorum; hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Müsavat Dervişoğlu'nun, Ümit Özlale'nin, Meral Akşener'in içinde olduğu partide hiçbir Allah'ın kulu HDP ile ve PKK ile asla ilişkilendirilemez."