(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel başkanlıkta bir yılı geride bıraktı. Partisinin Olağanüstü Kurultayı'yla genel başkanlık koltuğuna oturan Dervişoğlu, bir yıl boyunca en çok 'Adalet' vurgusu yaptı. 3 Mayıs Cumartesi, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek programla hem Türkçülük Günü hem de Dervişoğlu'nun genel başkanlığının yıl dönümü kutlanacak. Düzenlenecek etkinlikte birçok yeni ismin de İyi Parti'ye katılması bekleniyor.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 27 Nisan 2024'te yapılan Olağanüstü Kurultay ile Koray Aydın ve Tolga Akalın ile yarıştığı genel başkanlık yarışını kazanarak partinin, Kurucu Genel Başkan Meral Akşener'den sonra 2'nci genel başkanı oldu. 30 Nisan'da düzenlenen mazbata töreni ile koltuğa oturan Dervişoğlu, bir yıl içerisinde; 34 grup toplantısı düzenlerken, 20'nin üzerinde canlı yayın ve 30'un üzerinde il ziyareti gerçekleştirdi. 3 Mayıs Cumartesi gününde ATO Congresium'da düzenlenecek prgramla hem Türkçülük Günü hem de Dervişoğlu'nun genel başkanlığının yıl dönümü kutlancak. Etkinlikte birçok yeni ismin de İyi Parti'ye katılması bekleniyor.

Dervişoğlu bir yılda 30'un üzerinde il ziyareti gerçekleştirdi

Dervişoğlu, görev süresi boyunca 30'un üzerinde il ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaretler kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Sanayi ve Ticaret Odaları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. İl programları kapsamında partisinin Genişletilmiş İl Divan toplantılarına katıldı, Ramazan ayı ile birlikte partisinin düzenlediği iftar programlarinda vatandaşlarla bir araya geldi.

Bu ziyaretlerde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği'nin il şubelerini ziyaret ederek sorunlarini ve taleplerini dinleyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çiftçiler gençler ve esnafla da bir araya geldi.

6 Şubat deprem felaketine ilişkin rapor hazırlandı

Deprem bölgesindeki Hatay, Kahramanmaraş, Adiyaman ve Malatya'ya ziyaretler gerçekleştiren Dervişoğlu, depremzedelerin sorunlarını yerinde tespit ederek bir deprem raporu hazırladı. Hazırlanan rapora ilişkin partisinin grup toplantısında bilgiler veren Dervişoğlu, Mecliste bir Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Deprem bölgesine ilişkin İYİ Parti'nin hazırladığı kanun teklifleri AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Dervişoğlu, bu süre zarfında Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı, Emekliler Kurultayı, Yerel Yönetimler Buluşması ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen panelde ve partisinin 7'nci Kuruluş Yıl Dönümü etkinliklerinde mesajlar verdi.

Dervişoğlu, bir yıl boyunca adalet vurgusu yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir yıllık genel başkanlığı süresince en çok 'Adalet' vurgusu yaptı. Dervişoğlu partisinin ilk grup toplantısında, Ankara Balgat'ta öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için "Bırakın adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun" diyerek başladığı adalet vurgusunu sürdürdü. Dervişoğlu, 24 Mart'ta partisinin Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlediği iftar programında ise "11 aylık genel başkanım adliye koridorlarından kendimi kurtaramadım. Her gün bir haksızlığa uğramış insanın yanında saf tutmak mecburiyetindeyim. ya adliyedeyim, ya karakoldayım ya da cezaevi ziyaretindeyim. Burası nasıl bir ülke oldu" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun öne çıkan konuşmalarından bazı başlıklar:

8 Mayıs: "Bırakın adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun" (Öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş için söyledi).

16 Ağustos günü TBMM'de düzenlenen Can Atalay oturumunda konuştu.

1 Ekim: "Para karşılığında dağıtılmış tüm vatandaşlıkların iptali için Danıştay'a dava açmış bulunuyoruz."

2 Ekim: "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarının atılması üzerine; "Bu milletin hürriyetine ve bağımsızlığına karşı çıkanlara ben de genç teğmenler gibi kılıcımı kaldırıyorum."

9 Ekim: Kaçakların tespiti ve sınır dışı edilmesi için, sokaklarda onlarca suç kaydıyla toplumu enfekte eden ne kadar sapık, suçlu, firari varsa tamamının tespiti ve cezaevine gönderilmesi için: "Gerekli bürokratik hazırlıkları yapın ve en kısa zamanda mümkünse 3 Kasım 2024 'te, 24 yıl sonra yeniden bir kapalı nüfus sayımı yapalım. Bu kadar kaçak ve suçlunun dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezdiği bir memlekette kapalı, yani sokağa çıkma yasaklı nüfus sayımı bir seçenek değil zorunluluktur. Her gün güvende olmak için, bir gün evde kalmaya razıyız."

23 Ekim: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan gelsin Meclis'te konuşsun" sözlerine tepki göstererek: "Al şimdi bu ipi başının ucuna as"

21 Kasım: Çayırhan Termik Santrali ve Maden İşletmesinin özelleştirilmesine karşı çıkarak maden işçilerinin yanına gitti. Dervişoğlu: "Ülkemin değerlerinin yağmalanmasına izin veremem. Burada bir termik santral ve santrale ham madde sağlayan bir ocak var. Ocak 2000'de bir başka şirkete devredildi. Ancak bu bir iş devriydi, mülkiyet devri değildi. Şimdi bir mülk devri söz konusu.Ayrıca ihale şartnamesinde işçilerin haklarının korunmadığına ve gözetilmediğine şahit oluyoruz. Bu işletmede 2'den fazla kişi çalışıyor. Burası özelleştirilirse işçilerin geleceklerinin ne olacağı belli değil. Özelleştirme gerçekleştirilirse işçilerin geleceğine dair herhangi bir talimat yok."

4 Aralık: "Ben amiral gemisiyim ve iktidara talibim"

9 Aralık: "Bu bütçe zulüm bütçesidir"

3 Ocak: DEM Parti'nin Öcalan görüşmesi sonrası Meclis'te temasları sürerken; Genel Merkez'de bir basın açıklaması gerçekleştirdi: "İYİ Parti olarak bizim Cumhuriyet düşmanlarıyla müzakere edecek hiçbir şeyimiz olamaz. İYİ Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette muhatap almayacaktır."

9 Ocak: Sinan Ateş'in vurulduğu yerde yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz bir tehditle karşı karşıya bırakıldık. Adresimi bilemeyebilirler. Beni sağda solda aramalarına ihtiyaç bırakmaksızın onların en iyi bildikleri yerde bu basın toplantısını gerçekleştiriyorum."

11 Ocak: "Bizi yönetenler hangi teslimiyet içerisinde olurlarsa olsunlar önümüze koyacakları sonuçları asla ve kata kabul etmedik, etmeyeceğiz. Bu büyük milleti böldürtmeyeceğiz. Bu vatan topraklarından bir çakıl taşı vermeyeceğiz. 2 devlet isteyecekler biliyoruz, 2 dil isteyecekler biliyoruz, 2 bayrak isteyecekler biliyoruz. 2 dil, 2 bayrak 2 devlet istenirse biz de üzerimize düşeni yaparız. Kılıç hakkımız neyse onun icaplarını yerine getiririz."

16 Ocak: "Bu hükümetin sabıkalarına bakarak söylüyorum. İş başına gelmeden önceki ilişkileri belli. İş başına geldikten sonra önce dostum dedikleri sonra terör örgütü diye suçladıkları hatta mahküm ettikleri FETÖ'yle olan ilişkilere belli. Sonra açılım sürecinde PKK'yla olan ilişkileri belli. Şimdi Suriye'de yaşananlara bakarak HTŞ ile olan ilişkileri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni zor durumda bırakıyor. Ben de diyorum ki terörle ilişkisi olmayan bir iletişim kurmayı becerebilsinler. Tayyip Erdoğan ve Sayın Bahçeli terörsüz devlet istiyor. Ben de onlara terörsüz siyaseti tavsiye ediyorum."

21 Ocak: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına tepki göstererek; "Soruşturmaya konu olan konuşma Antalya'da gerçekleştirildi. Fakat soruşturması İstanbul'da yapılıyor. Benzer birtakım davalarda da aynı yöntemler kullanılıyor. Soruşturmaya konu olan konuşma Antalya'da, sayın Özdağ'ın ikametgahı Ankara'da ama yargılaması İstanbul'da yapılıyor. Bu da bize sıkıyönetim dönemlerini hatırlatıyor. Acaba İstanbul'a özel bir sıkı yönetim karakolu kuruldu ya da bir sıkıyönetim savcılığı mı oluşturuldu da, bu soruşturmalar burada devam ediyor. Bunu hem yadırgadığımı ifade edeyim hem de adaleti temin ve tesis edecek müesseselerin düşürüldüğü durumu tanımlayayım istedim. Geride bırakılan birçok dava gibi aslına bakarsanız bu davanın da savcısı sayın Erdoğan'dır."

27 Şubat: "'Terörsüz Türkiye' diye çıkılan yolun sonunda terör devletleşecektir. PKK ismi lağvedilip, PYD - YPG terör devleti kurulacaktır. Şunu özellikle milletimizin takdirine sunmak isterim: Binlerce evladımızın hayatına mal olmuş alçakça bir terör sürecinin finaline, 'Onurlu çıkış' demek, onursuzluğun ta kendisidir."

6 Mart: DEM Parti'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye övgüleri ve Bahçeli'nin telefon görüşmelerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Dervişoğlu; "Roller dağıtılmış, replikler hazırlanmış, zamanlama planlanmış. Adeta bir set kuruldu. Dolayısıyla herkes zamanı geldiğinde kendi rolünü oynuyor. Bir film setindeymişim gibi hissediyorum kendimi. Bu kadar insan birbirine bu denli komplimanlar yapıyorlarsa, belli ki aynı senaryonun bir parçası ve hazırlanmış replikleri okuyorlardır. Böyle sıkı fıkı ilişkilerde biliyorsunuz set aşkları doğar. Ben bunun süreç aşkları olarak tanımlanmasını ve siyasetten ziyade magazin konusu olmasını arzuluyorum."

12 Mart: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin tüm milletvekillerinin imzasıyla TBMM'ye verilen 'Refah Paketi' kanun teklifine işaret ederek; çalışanlara vergi adaleti getireceklerini, asgari ücretlilere ekonomik büyümeden pay vereceklerini, en düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitleyeceklerini söyledi. Refah Paketi adını verdikleri kanun teklifi ile Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere bütün emekli aylıklarına yüzde 5 artış önerdiklerini ekleyen Dervişoğlu, iki bayram ikramiyesinin toplamının da bir asgari ücrete eşit olmasını istedi. Ayrıca emekli maaşının en az asgari ücret olmasını sürekli gündeme getirdi.

19 Mart: "Karşımızdaki kolektif kötülüğü mağlup etmenin yegane yolu; bütünleşik muhalefettir. Muhalefet partilerinin birleşmesi değil. Muhalefet edilecek unsurlara, doğru ve yek duruş sergilenmelidir."

22 Mart: "Şimdi bana 'Orta yerde soruşturmalar ve yolsuzluk iddiası var. Senin bu adamların yanında ne işin var' diyorlar. Ben adalet savaşçısıyım. Nerede haksızlık varsa nerede hukuksuzluk varsa Müsavat Dervişoğlu olarak İYİ Parti olarak orada olacağız."

24 Mart: "11 aylık Genel Başkanım, adliye koridorlarından kendimi kurtaramadım. Haksızlığa uğramış bir insanın yanında saf tutmak mecburiyetindeyim. ya adliyedeyim ya karakoldayım ya da cezaevi ziyaretindeyim. Burası nasıl bir ülke oldu?"

3 Nisan: Ekrem İmamoğlu, Suat Toktaş ve tutuklu gençleri ziyaretinde, "Açık ve net olarak söylüyorum; Bastille Hapishanesi nasıl monarşiyi temsil ediyor ve yıkıldıysa adınız gibi emin olabilirsiniz ki; otokrasiyi ve tek adamlığı temsil eden bu yapılar da yıkılacaktır."

14 Nisan: "Bu hükümet kendi varlığını sürdürebilmek, Cumhurbaşkanı da bir kere daha seçilip ömür boyunca cumhurbaşkanı olabilmek için önüne koyulan her projenin kabulü için yönlendiriliyor. Yeni bir kurtuluş mücadelesi gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayacağız."

23 Nisan: "Demokrasinin önemini ve değerini anlamak için, insanlık, tarifsiz acı ve kederleri tekrar yaşamak zorunda değildir. Bu sebeple hepimiz, bu çıkmaz sokaktan dönmek zorundayız. Camdan saraylarda oturan despotların birbirlerinin camlarına taş attığı bu oyuna hep birlikte son verebiliriz. İşte bu Meclis'in ve bu Meclis'i kuran iradenin, milli egemenliği bir bayramla, bayramı da çocuklarla birleştirmesinin sebebi budur."

26 Nisan: "Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey kim cumhurbaşkanı olacak tartışmasına bakarak adayları tasfiye etmek, onu bunu hapse atmak, bir siyasi partinin önünü kapatmak, öbürünün önünü açmak için yapılmış entrikalar değildir. Türkiye'de ihtiyaç duyulan şey milletin birleştirilmesidir o da ancak merkez siyasetin inşasıyla olur. Onu yapabilecek bir tek parti vardır o da İYİ Partidir. Bunu gerçekleştirecek bir tek lider vardır o da Müsavat Dervişoğlu'dur."