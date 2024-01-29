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Muş Valisi Avni Çakır, terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan askerleri ziyaret etti

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Muş Valisi Avni Çakır, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan askerleri evlerinde ziyaret etti. Vali Çakır, askerlerin evlerine giderek aileleriyle sohbet etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette dua edildi ve güvenlik güçlerinin fedakarlıkla sürdürdüğü mücadele vurgulandı.

Muş Valisi Avni Çakır, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak'ta terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve hastanedeki tedavileri tamamlanan askerleri evlerinde ziyaret etti.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Hasköy ilçesindeki evine gelen Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kadan'ın evine giden Çakır, aile bireyleriyle sohbet etti, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyarette, ilçe müftüsü Rıdvan Çelik, şehit ve yaralı askerler için dua etti.

Çakır, daha sonra aynı bölgede yaralanan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Taş'ın Sungu beldesindeki evine geçti.

Taş ve yakınlarıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Çakır, gazetecilere, güvenlik güçlerinin zorlu şartlarda vatan aşkı ve büyük bir adanmışlık ruhuyla görev yaptığını söyledi.

Hain saldırıda 9 askerin şehit olduğunu belirten Çakır, "Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimiz de bizim gözümüzde aynı şehit hükmündedir. Ailemize, devletimiz adına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kahraman Mehmetçiğimizi çok iyi gördük. İnşallah fizik tedavi sürecinin ardından tamamen iyileşecek. Kendisi de bir an önce iyileşip birliğine gitmek istediğini söyledi. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.

Ülke sınırları içinde terör faaliyetlerinin yok denecek kadar az olduğunu vurgulayan Çakır, iç kesimlerin güvenliğine yönelik sınırın diğer tarafında yuvalanan teröristleri yok etme iradesini gösterdiklerini ifade etti.

Güvenlik güçlerinin bu mücadeleyi büyük bir fedakarlıkla sürdürdüğünü belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Burada uluslararası sınırları korumak, vatanımızın huzur ve refahı noktasında gerekenleri yapmak durumundayız. Bunun bedeli ne olursa olsun. Aziz Türk milleti tarihin her sayfasında zaten birliğinden, bütünlüğünden ödün vermemiştir ve bu konuda çekingenlik göstermemiştir. Kimsenin de bir karış toprağında gözümüz yoktur. Ülkemize dışarıdan sızmaların önüne geçme noktasında bir dış kontrol noktası oluşturup, terör sızıntılarını en aza indirme çabasıdır."

Taş ise en büyük isteğinin bir an önce iyileşip birliğine katılmak olduğunu dile getirdi.

Çakır'a ziyaretinde, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Mustafa Dere, Korkut Kaymakamı Ahmed Çelik ve Sungu Belediye Başkanı Mehmet Salih Gürtürk eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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