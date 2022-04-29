MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya mesajında, vatan kılınan toprakların her bir karışında şehitlerin kanı olduğunu belirtti.

Aziz milletin canı pahasına miras bıraktığı en değerli hazine olan vatan toprağına sahip çıkmanın boyunlarının borcu olduğunu belirten Asya, şunları kaydetti:

"105 yıl önce milletimiz, vatan sevgisi ve bağımsızlık inancından taviz vermeden kazanılmış toprakları düşman işgalinden kurtararak bir destan yazmıştır. İnancımızdan ve değerlerimizden aldığımız güçle, tarih boyunca eşsiz zaferler kazandık. Anadolu'nun bizden başka hiç kimseye vatan olamayacağını sayısız kere ispat ettik. Unutulmamalıdır ki, topraklarımıza göz diken işgalcilere karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesi, tarih yolculuğumuzdaki şeref levhalarımızdır. Bugün kendilerini büyük bir gururla yad ettiğimiz o aziz ve asil ecdadımız, yiğitçe direnerek bu toprakları bizim için ebedi yurt haline getirdi. Bu duygu ve düşüncelerle, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü kutlar, şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."

AA / Güncel