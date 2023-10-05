Muş'ta Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Muş'un Hasköy ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada araç takla atarak şarampole düştü.
Muş'un Hasköy ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı
Alınan bilgilere göre kaza, Hasköy- Korkut kara yolunda meydana geldi. Hasköy'den Korkut istikametine gitmekte olan 06 CIY 37 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole düştü. Kazada araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel