Muş'ta Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Muş'un Hasköy ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Alınan bilgilere göre kaza, Hasköy- Korkut kara yolunda meydana geldi. Hasköy'den Korkut istikametine gitmekte olan 06 CIY 37 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole düştü. Kazada araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. - MUŞ