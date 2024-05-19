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Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

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Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Programda çelenk sunumu, şiirlerin okunması, halk oyunları ve jimnastik gösterileri yapıldı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Bulanık Spor Salonu'nda devam etti.

Kaymakam Oğuzhan Ocak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Ocak, "Bize bu coşkuyu yaşatan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Atatürk, Cumhuriyet'in muhafazası ve savunulması görevini inandığı ve güvendiği gençliğe vermiştir. Bu duygularla tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği kutlamalarda, şiirlerin okundu, halk oyunları ve jimnastik gösterileri yapıldı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, İlçe Emniyet Müdür Aytaç Tefek, İlçe Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Bulanık Gençlik Spor Müdürü Serhat Akkaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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