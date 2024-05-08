Muş Alparslan Üniversitesi'nde Bahar Şenliği Düzenlendi

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksek Okulunda, 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bahar şenliği programı düzenlendi.

Okulun kampüsünde gerçekleştirilen programda, öğrencilerin katılımıyla etkinlikler yapıldı, yarışmalar düzenlendi.

Müzik eşliğinde halayların çekildiği programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

MYO Müdürü Prof Dr. İrşad Sami Yuca, gazetecilere, ???????öğrencilerin eğlenmesi ve motivasyonlarının artırılması için program düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin keyifli anlar yaşadığını ifade eden Yuca, "Bu tür etkinlikler üniversite hayatında önemlidir. Sosyalleşme ve birlik beraberlik için bu tür faaliyetlere devam edeceğiz." dedi.