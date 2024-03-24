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Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

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Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu'nun yerel seçim çalışmalarına devam etti.

Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Manavoğlu, huzurevi sakinlerine karanfil verdi, isteklerini sordu ve projelerini anlattı.

Manavoğlu, daha sonra MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Sadullah Güneş ile Muratpaşa'daki esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Esnafı ziyareti sırasında sorunları birinci ağızdan dinleyen Manavoğlu, bu sıkıntıları giderme hususundaki belediyeciliğin nasıl olacağını anlattı.

31 Mart'ta yapılacak seçimler için esnaf ve halktan destek isteyen Manavoğlu, "Mini pazar alanlarımızda doğal ve günlük ürünlerin vatandaşlarımıza sunulacağı hizmetleri esnaflarımızla beraber semt sakinlerimizle buluşturacağız. Mahallelerimizde çatısında güneş panelleri, içerisinde sosyal donatı alanları ve altında otoparkı olan modern kapalı pazar yerleri yapacağız." dedi.

Esnaf ve vatandaş ise belediye başkan adayı Manavoğlu'nun yapmış olduğu ziyaretten memnun olduklarını ve destek vereceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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