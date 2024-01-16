Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti. Kurum, ziyarette İstanbul'u konuştuklarını ve Vali Gül'e nazik kabulleri için teşekkür etti.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ü ziyaret ettik, İstanbul'u konuştuk. Nazik kabulleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Ziyarette Kurum'a, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.