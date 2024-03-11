Üye Girişi
Haberler

Murat Kurum, İstanbul'da Engelli Kardeşler İçin 'Engelsiz Seferberlik' İlan Edecek

Güncelleme:

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen 'Engelsiz Gönüller İftar Sofrası' programında yaptığı konuşmada, 1 Nisan'dan itibaren engelli kardeşler için 'Engelsiz Seferberlik' ilan edeceklerini açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "1 Nisan'dan itibaren engelli kardeşlerimiz için 'Engelsiz Seferberlik' ilan edeceğiz." dedi.

Kurum, Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Engelsiz Gönüller İftar Sofrası" programında yaptığı konuşmada, katılımcıların ramazan ayını tebrik etti.

Ramazanda kendileri için olduğu kadar ümmetin yetim evlatları için de merhamet dilediklerini belirten Kurum, "Özellikle zulümle, işgalle, savaşla, açlıkla mücadele eden kardeşlerimiz için de merhamet diliyoruz. Gönül coğrafyamızda yara alan her bir bölgemiz için, bu coğrafyalardaki her bir kardeşimiz için Allah'tan yardım diliyorum, kurtuluş, barış ve huzur temenni ediyorum." diye konuştu.

Kurum, bugün yüreklerinin Filistin için, Gazze için çarptığını vurgulayarak, "Bu mübarek ramazan ayında da insanlığın kalbi, gözü, kulağı Gazze'de. Gazze, ümmetin ve insanlığın sesi, nefesi, canı, kanı, yarası, derdi olmuş durumda. Bu ramazan ayında istiyoruz ki Gazze, insanlığın yarası değil sevinci olsun. İstiyoruz ki Gazze, insanlığın acısı değil umudu olsun, Gazze'de hukuksuzluk dursun, Gazze'de acımasız, insanlık dışı saldırılar dursun, abluka son bulsun. Ramazan ayının Gazze başta olmak üzere tüm dünya mazlumlarına barış getirmesini, huzur getirmesini, hayırlar getirmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Engelsiz Seferberlik" vurgusu

Kentsel dönüşümün bir şehircilik vizyonu, şehri yeniden tasarlamak olduğunu aktaran Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütürken yaşam alanlarını tamamen engellilere göre tasarlayacaklarını aktardı.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizleri 'Risksiz İstanbul'un yanında 'Engelsiz İstanbul'a, 'Çilesiz İstanbul'a kavuşturacağız. İstanbul'da yaşamak özellikle siz değerli kardeşlerimiz için artık çileye, eziyete dönüştü. Her gün görüyoruz. Kullandığınız asansörler çalışmıyor, otobüslerdeki, metrobüslerdeki engelli rampaları açılmıyor. Metrolardaki yürüyen merdivenler bakımsızlıktan dolayı çalışmıyor. Kaldırımlarda engelli kardeşlerimiz için ayrılan alanlar işgal edilmiş durumda. Bu yüzden biz sizlere uğraştıran değil ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz. Gönlünüz rahat olsun. 1 Nisan'dan itibaren engelli kardeşlerimiz için 'Engelsiz Seferberlik' ilan edeceğiz."

İstanbul Özel Eğitim Kampüsü'nün inşasına süratle başlayacaklarını açıklayan Kurum, burada çalışacak uzmanların 7/24 engellilere hizmet edeceğini kaydetti.

Kurum, İstanbul'da 10 yeni engelsiz yaşam merkezi açacaklarını vurgulayarak, otizmliler için eğitim, bakım ve gelişim hizmetleri vereceklerini, 2 otizm merkezini Anadolu ve Avrupa yakalarında inşa edeceklerini anlattı.

Programa, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Kurum İstanbul İftar Engelliler İstanbul Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Çukurova adayı Ömer Faruk Talaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Çukurova belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ceyhan adayı Mesut Girişken kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Ceyhan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Aladağ adayı Fikret Tok kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Aladağ belediye başkan adayı kim oldu? Cevdet Küçük kimdir? İYİ Parti Erzurum Tortum Belediye Başkan adayı Cevdet Küçük kimdir? Şentürk Alver kimdir? İYİ Parti Erzurum Şenkaya Belediye Başkan adayı Şentürk Alver kimdir? Tevhit Turan kimdir? İYİ Parti Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan adayı Tevhit Turan kimdir? Şule Ülkü Özgül kimdir? İYİ Parti Erzurum Olur Belediye Başkan adayı Şule Ülkü Özgül kimdir? Salim Özdil kimdir? İYİ Parti Erzurum Uzundere Belediye Başkan adayı Salim Özdil kimdir? Yücel Ahmet İşleyen kimdir? İYİ Parti Erzurum Narman Belediye Başkan adayı Yücel Ahmet İşleyen kimdir? Ergunhan Musaoğlu kimdir? İYİ Parti Erzurum Oltu Belediye Başkan adayı Ergunhan Musaoğlu kimdir? 12 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Abdülnazir Güven kimdir? İYİ Parti Erzurum Köprüköy Belediye Başkan adayı Abdülnazir Güven kimdir? Erhan Çelik kimdir? İYİ Parti Erzurum Karaçoban Belediye Başkan adayı Erhan Çelik kimdir? Hayrettin Özdemir kimdir? İYİ Parti Erzurum Horasan Belediye Başkan adayı Hayrettin Özdemir kimdir? Nasır Aydın kimdir? İYİ Parti Erzurum Hınıs Belediye Başkan adayı Nasır Aydın kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title