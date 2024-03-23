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Murat Kurum, İmamoğlu'nu eleştirdi: 'Cevap veremeyeceği soruları sorarlar diye televizyon programlarına katılamıyor'

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek, "Ona Murat Kurum o kadar ağır geldi ki duymamak, görmemek için televizyonlara çıkmıyor. Cevap veremeyeceği soruları sorarlar diye televizyon programlarına katılamıyor." dedi.

Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitingde seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden Kurum, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin, "Hiç endişe etmeyin, biz onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerinde kullanacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kurum, İBB yönetimine eleştirilerde bulunarak, "İSMEK'in bütün şubelerini kapattılar. Meydanlarda verdikleri vaatleri makamlarına oturdukları gün unuttular. GOP'u (Gaziosmanpaşa) hatırlamadılar, GOP'un ne sorunu var, bir dönüp bakmadılar. İstanbul'a hizmet etmek yerine cezalandırdılar." ifadelerini kullandı.

Kırklareli Bağımsız Belediye Başkan adayı Serdar Türker'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından arandığını söyleyen Kurum, "Kırklareli Belediye Başkan adayı, 'Beni eş genel başkan aradı, bir de yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan belediye başkanı aradı ve sen oradan çekil, biz sana İstanbul'dan bir makam verelim dedi.' diyor. İstanbul senin babanın çiftliği mi kardeşim? Sen bu işi yapabilir mi yapamaz mı bakmadan İstanbul'u rant olarak göremezsin." diye konuştu.

Kurum, 81 ile gittiğini, her ilde alın teri olduğunu dile getirerek,"Bunlar İBB'de deprem bütçesi görüşülürken kapı arkasında Zoom toplantıları yapıyorlardı." dedi.

Gaziosmanpaşa'da hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlatan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunlar bizim yaptığımız projeleri hayallerinde bile göremezler. Zaten uykusuzlarmış duydunuz değil mi? Günleri uykusuz, telaşlılar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Murat ismini duydu mu bir o yana, bir bu yana savruluyor, şaşırıyor. Ona Murat Kurum o kadar ağır geldi ki duymamak, görmemek için televizyonlara çıkmıyor. Cevap veremeyeceği soruları sorarlar diye televizyon programlarına katılamıyor."

Mitinge, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum İstanbul Politika Güncel Haberler

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