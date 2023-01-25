Murat Emir: Bir Siyasi Partinin Etkinliğine Bakımevindeki, Devletin Baktığı Çocuk Götürülür mü Arkadaşlar

TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu’nda söz alan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "MHP Pursaklar İlçe Başkanlığı’nın bir düğün salonunda düzenlediği ‘Çocuklar Gülerse Dünya Güler’ isimli etkinliğe çocuk evinden çocuklar götürüldü ve bu duyuruldu ve bu kabul edildi, hem il başkanlığı tarafından... Bir siyasi partinin etkinliğine bakım evindeki devletin baktığı çocuk götürülür mü arkadaşlar? Götürülür mü ya, sizin vicdanınıza sığıyor mu bu, olacak iş mi" dedi. MHP Eskişehir Milletvekili Metin Sazak, "Çocuklara değişiklik oluyor, öyle şey olmaz. Ne demek istiyorsun" karşılığını verdi.

TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu'nda söz alan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "MHP Pursaklar İlçe Başkanlığı'nın bir düğün salonunda düzenlediği 'Çocuklar Gülerse Dünya Güler' isimli etkinliğe çocuk evinden çocuklar götürüldü ve bu duyuruldu ve bu kabul edildi, hem il başkanlığı tarafından... Bir siyasi partinin etkinliğine bakımevindeki devletin baktığı çocuk götürülür mü arkadaşlar? Götürülür mü ya, sizin vicdanınıza sığıyor mu bu, olacak iş mi" dedi. MHP Eskişehir Milletvekili Metin Sazak, "Çocuklara değişiklik oluyor, öyle şey olmaz. Ne demek istiyorsun" karşılığını verdi.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken "imam nikahı ile evlendirdiğinin" ortaya çıkmasının ardından TBMM'de grubu olan partilerin ortak önergesi ile Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu, bugün toplandı.

Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hakan Ay; bakanlığın çalışmalarına ilişkin sunum yaptılar.

Sunumun ardından söz alan CHP Milletvekili Murat Emir, şöyle konuştu:

"Nisan 2022'de, bir konu var ben bunu gündeme getirdim. Seçim bölgem Pursaklar'da, MHP Pursaklar İlçe Başkanlığı'nın bir düğün salonunda düzenlediği 'Çocuklar Gülerse Dünya Güler' isimli etkinliğe çocuk evinden çocuklar götürüldü ve bu duyuruldu ve bu kabul edildi, hem il başkanlığı tarafından… Ben bu soruyu sordum zaten Aile Bakanlığı da verdiği cevapta 'Yazılı olarak izin talep edilmiş olup etkinlik sırasında gerekli tedbirlerin alınması, ses ve görüntü kaydı alınmaması koşuluyla talep uygun görülmüştür' diyor. Sayın Genel Müdürlerim bir partinin, bir etkinliğine gündüz saatinde çocuk evinden çocuklar alınıyor, götürülüyor, resimler çekiliyor ve deklare ediliyor ve bu ret dahi edilmiyor; bunu takdirinize sunuyorum."

Bunun üzerine MHP Eskişehir Milletvekili Metin Sazak ile Murat Emir arasında şu diyaloglar yaşandı:

"Sazak: Ne sakıncasını görüyorsun burada?

Emir: Bunu soruyorsanız ben bir şey diyemem artık yani ben buna gülerim. Bir siyasi partinin etkinliğine bakımevindeki devletin baktığı çocuk götürülür mü arkadaşlar? Götürülür mü ya, sizin vicdanınıza sığıyor mu bu, olacak iş mi?

Sazak: Ne alaka ya, nasıl bir anlam yüklüyorsun? Siyasi toplantı değil ki nereye götürüyorsun bu işi? Çocuklara değişiklik oluyor, öyle şey olmaz. Ne demek istiyorsun?

Emir: Bunu benim aklım, vicdanım kabul edemez; eden birisi varsa… Biriniz çıkın 'bu olur, bu normaldir' deyin. (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratlarına dönerek) Bir tane uzman çıksın 'Evet, çocukların, 10 yaşında çocuğun siyasi parti etkinliğine götürülmesi normaldir, olağandır' desin

Sazak: Ne demek. Çocuklar bizim çocuklarımız ya

Emir: Çocuklar hepimizin çocuğu, siyasi parti etkinliğinde ne işi var?"