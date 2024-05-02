SEÇİM PARALARI YATTI MI? Seçim paraları ne zaman yatacak, ne kadar?

Yerel seçimlerde sandık kurullarında görev alan vatandaşlar, 2024 seçim görevli ücretlerinin hesaplara yatırılacağı konusunda merak içindeler. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yönetilen yerel seçimlerde görev alan kamu, kurum ve çalışanlar, ücretlerinin ne zaman ödeneceğini araştırıyorlar. SEÇİM PARALARI YATTI MI? Seçim paraları ne zaman yatacak, ne kadar? İşte ayrıntılar...

SEÇİM PARALARI YATTI MI?

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz resmi olarak açıklanmadı.

Ancak, genellikle seçimlerin ardından sandık görevlisi ücretlerinin ödenmesi için belirli bir süre gereklidir. Tahminlere göre, bu ödemelerin nisan ayının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Ancak, kesin tarih ve detaylar için ilgili resmi duyuruların takip edilmesi önemlidir.

SEÇİM PARASI NE KADAR?

2024 belediye seçimleri sonrasında sandık görevlilerinin ne kadar ücret alacakları, yerel seçimlerde görev alan kamu çalışanları tarafından merak ediliyor.

Seçim görevlisi ücretleri genellikle memur maaşı katsayı oranına göre belirlenir. Önceki seçimlerde, 2023 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde sandık görevlisi ücreti yaklaşık 870 lira olarak belirlenmişti. Bu oran, 2024 belediye seçimlerinde değişebilir, dolayısıyla kesin ücret miktarı için resmi duyuruların takip edilmesi önemlidir.

2024 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacakları ücretler belli oldu.

Buna göre; 31 Mart 2024 Pazar günü sandıklarda görev yapan sandık kurulu başkanlarına 2 bin 947 lira ücret ödenecek. Sandık görevlilerine ise 2 bin 88 lira ödeme yapılacak. Partili üyelere 1044 TL ve bina sorumlularına ise 2 bin 936 lira ödenecek. Bu miktarlar, seçim görevlilerinin yapılan düzenlemelere ve memur maaşı katsayı oranına göre belirlenmiş durumda.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesaplar aracılığıyla gerçekleşecek. Bu ödemeler elden yapılmayacak ve ilgili kurumlar tarafından belirlenen prosedürlere göre hesaplara aktarılacak. Bu yöntem, ödemelerin güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak.