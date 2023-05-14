Murat Bakan: "Tek Arzumuz; Demokratik, Barış İçinde, Bayram İçinde Bir Seçim Olsun"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, oyunu İzmir'de kullandı. Bakan, "Tek arzumuz; demokratik, barış içinde, bayram içinde bir seçim olsun" dedi.

Murat Bakan, oyunu kullanmak için Atatürk Lisesi'ne eşi Selin Ercoşkun Bakan ile birlikte geldi. Sandıkta sıra beklerken yurttaşlarla sohbet eden Murat Bakan, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İnanılmaz bir heyecan var, sandık başında bekleyen, oy kullanmak için bekleyen seçmenlerde. Bu çok güzel bir şey ve katılım çok yüksek. Herhalde en yüksek katılımın olduğu seçimlerden biri olacak. Tek arzumuz; demokratik, barış içinde, bayram içinde bir seçim olsun.

Kalabalığın sebebi, insanların heyecanla oy kullanmaya gelmesi. Ben, daha önce yine bu okulda oyumu kullanmıştım, hiç bu kadar kalabalık bir seçim görmemiştim. İnşallah ülkemiz için bu yüksek katılımlı seçim hayırlı olur."