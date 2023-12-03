Muradiye'de Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

Van'ın Muradiye ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, çocuklara hediyeler vererek bu özel günü kutladıklarını belirtti.

Van'ın Muradiye ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Kütüphanesi konferans salonundaki programda özel gereksinimli çocuklar etkinliklerle eğlendi.

Pasta kesiminin ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, çocuklara hediyeler verdi.

Aydoğan, bu özel günü öğrencilerle beraber, güzel ve farklı etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Özel öğrencilerle atölye çalışmaları ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Aydoğan, şunları kaydetti:

"Onlara hediyeler vererek bugünü yaşatmak istiyoruz. Bizler her zaman için sevginin aramızdaki engelleri kaldıran en önemli şey olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Her zaman özel öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Onların hayatını kolaylaştırmak için var olduğumuzu söylemek istiyorum. Engelli vatandaşlarımıza yönelik uygun çalışmaları yaptık. Çocuk parklarını engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirdik. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için geçitler ve engelli yolları yaptık."