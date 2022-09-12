Muğla haber! Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı Güncel Haberler Muğla haber... Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolda bitkin halde bulunan bukalemunun (Chamaeleo Chamaeleon) tedavisine başlandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolda bitkin halde bulunan bukalemunun (Chamaeleo Chamaeleon) tedavisine başlandı. Marmaris Milli Park Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmaris-Menteşe kara yolunda, vatandaşlar zayıf ve güçsüz halde buldukları bukalemunu yetkililere teslim etti. Uzmanlar tarafından tedavisine başlanan bukalemunun, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Marmaris Muğla Güncel Haberler

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