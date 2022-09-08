Muğla gündem haberleri... Muğla'da beton bariyerlere çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Muğla haberlerine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde, minibüsün beton bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde, minibüsün beton bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Çetin Gökçe'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Muğla- Denizli kara yolu Yörükoğlu mevkisinde beton bariyerlere çarptı. Sürücü ile minibüsteki Yusuf, Mehmet ve Yakup Gökçe araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce minibüsten çıkarılanlardan sürücü ile Yakup Gökçe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar Yusuf ve Mehmet Gökçe, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Denizli Gökçe Muğla Güncel Haberler

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