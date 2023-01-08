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MUĞLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

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MUĞLA'nın Milas ilçesinde, bir otomobilde narkotik köpeği 'Joshua' ile yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, bir otomobilde narkotik köpeği 'Joshua' ile yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği istihbaratına ulaştı. Milas-Bodrum yolunda takibe alınarak durdurulan otomobilde narkotik köpeği Joshua ile yapılan aramada skunk, metamfetamin, sentetik ecza, sentetik kannabinoid, mause görünümlü hassas terazi ve 117 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Canpolat (42), Halil Zeki Çakırlı (31), Gamze Bozkurt (29) ile Reşat Aldağ (31) tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Muğla Güncel Haberler

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