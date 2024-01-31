Muğla'da traktör kazası: Sürücü öldü, eşi yaralandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı.
Halil Köroğlu'nun (49) kullandığı 48 JG 827 plakalı traktör, Ören Mahallesi'nde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan sürücü Köroğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Köroğlu'nun eşi Zeliha Köroğlu (41), sağlık ekibince kaldırıldığı Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sürücünün cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.