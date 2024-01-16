Muğla'da Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, şehir merkezi ve çevresinde su birikintilerine neden oluyor. Bu durum araçların ilerlemesini zorlaştırırken, bazı bölgelerde hasarlı kazalar meydana geldi. Tarım alanları su altında kalırken, heyelanlar da yolların kapanmasına neden oldu. Yağışlar il genelinde aralıklarla devam ediyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Menteşe ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle şehir merkezi ve Kötekli Mahallesi ile TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Yollarda biriken su birikintileri nedeniyle bölgelerde hasarlı kazalar meydana geldi.
Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.
Heyelan nedeniyle Muğla-Yılanlı kara yolu ile Muğla-Denizli kara yolunun bazı kesimlerine kaya parçaları düştü. Ekipler yaptıkları çalışmalarla yolları ulaşıma açtı.
İl genelinde yağışlar aralıklarla sürüyor.